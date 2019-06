Rectorul Universitatii ”Stefan cel Mare” Suceava (USV), prof univ dr ing Valentin Popa, a anuntat intr-o conferinta de presa, luni, ca, din toamna acestui an, in perspectiva infiintarii Facultatii de Medicina, se va introduce un program de licenta Asistenta Medicala Generala si unul de master de Nutritie si recuperare medicala. Popa a spus ca dupa autorizarea ARACIS din aceasta vara, la sesiunea din aceasta toamna, s-ar putea introduce la admitere si aceste programe. ‘Este un prim pas solid in ceea ce priveste infiintarea Facultatii de Medicina’, a spus Popa, precizand ca trei programe de licenta…