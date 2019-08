Stiri pe aceeasi tema

- Primele concluzii ale anchetatorilor in cazul bebelușului gasit asfixiat intr-o punga, intr-o gospodarie din Dorna Candrenilor, județul Suceava, arata ca micuțul s-a nascut viu și ca a fost ucis de mama, aceasta fiind cercetata, potrivit Mediafax.Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a…

- O tanara de 19 ani din Ocna Dej este cercetata de polițiști dupa ce și-ar fi aruncat copilul nou nascut intr-o fosa septica. Apoi femeia ar fi cerut ajutor la 112 pentru ca se simțea rau.