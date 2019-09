Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in municipiul Falticeni, trei persoane ajungand la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, in accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau patru persoane. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava,…

- Cinci persoane au ajuns, joi, la spital, in urma unui accident rutier produs in localitatea Bogdanesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres.In accident au fost implicate doua autoturisme, ce au intrat in coliziune, in urma unei depasiri neregulamentare…

- Doi morti si patru raniti, dintre care doi copii, este bilantul unui grav accident produs joi seara pe DN 17, la iesirea din Stroiesti spre Ilisesti, in urma coliziunii dintre doua autoturisme, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. La fata locului au intervenit pompierii militari…

- Un motociclist in varsta de 25 de ani a murit, duminica, intr-un accident rutier, pe raza comunei sucevene Poiana Stampei, dupa ce a intrat in coliziune cu un microbuz, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.

- Sase persoane au fost ranite si transportate la spital in urma unui accident rutier petrecut vineri pe DN12, la iesirea din municipiul Sfantu Gheorghe spre Miercurea Ciuc, in urma impactului dintre doua autoturisme. Potrivit Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, in accident…

- Cel puțin 50 de imigranți clandestini au murit și peste 20 au fost raniți joi dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in sud-estul Turciei, a anunțat un guvernator local, potrivit Reuters.- in curs de actualizare

- Codul roșu de vijelii instituit astazi dupa amiaza pentru o parte a județul Suceava a avut urmari grave pentru populație. Astfel, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, un barbat de 52 de ani din satul Dumbrava, comuna Granicești a fost lovit de fulger. ”Barbatul este conștient…