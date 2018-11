Spatiile verzi din municipiul Suceava vor fi protejate de materialele antiderapante care vor fi imprastiate de utilajele de deszapezire, a anuntat joi primarul Ion Lungu, care s-a declarat multumit de modul in care firma de salubrizare Diasil Service s-a pregatit pentru interventiile pe timp de iarna, dupa ce a inspectat flota de utilaje si materialele din dotare. ‘Ma bucura faptul ca de la an la an sunt utilaje noi aparute si un lucru pe care-l avem in discutie la Suceava este interventia pe alei, pe strazi mai inguste. Iata ca aceste masini de garabarit mic pot interveni pe alei mici, pe stradute…