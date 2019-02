O autospeciala de politie a fost lovita miercuri, in municipiul Radauti, de un autoturism condus de un minor in varsta de 14 ani, care a pierdut controlul volanului, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Potrivit sursei citate, masina condusa de baiat si in care se mai aflau alti doi minori, de 16 de ani, a acrosat un alt autovehicul, iar un echipaj de politie a pornit in urmarire. Un alt echipaj de politie a iesit in intampinarea vehiculului urmarit, minorul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit autospeciala de politie. Masina politiei a fost avariata…