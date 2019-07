Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 23.400 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 270.000 lei, au fost depistate in ultimele 48 de ore la frontiera cu Ucraina, informeaza un comunicat de presa transmis joi de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit sursei citate, un echipaj…

- Un numar de 23.400 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 270.000 lei, au fost depistate in ultimele 48 de ore la frontiera cu Ucraina, informeaza un comunicat de presa transmis joi de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit sursei citate,…

- ​Ministerul Educației, condus de Ecaterina Andronescu, risca pierderea fondurilor UE nerambursabile alocate pentru platforma naționala de internet wireless in școli. Contractul, in valoare de 165 milioane de lei, tocmai a fost atribuit prin licitație, dar fiind implementat prin fonduri UE este condiționat…

- Reteaua de distribuție a gazului din judetul Alba va fi modernizata pe o lungime de circa 20 kilometri. Cele mai ample lucrari de investitii se vor derula anul acesta la Teius si Alba Iulia. Un numar de 9 proiecte de investitii, cu o valoare totala de circa 7,5 milioane de lei sunt planificate pentru…

- Șase proiecte de investitii, cu o valoare totala care depaseste 3 milioane de lei, sunt planificate pentru acest an in judetul Suceava. Dintre acestea, 3 vizeaza inlocuirea conductelor si bransamentelor de gaze naturale, doua sunt lucrari de modernizare la statiile de reglare masurare a presiunii, ...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa susținuta la Suceava demararea unui megaproiect in valoare de 153 de milioaone de lei care vizeaza ”managementul riscului la inundații in bazinul raului Suceava”. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene prin…

- Peste 13 milioane de persoane si 3 milioane de mijloace de transport au fost inregistrate prin punctele de trecere a frontierei din Romania in primele patru luni ale anului, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

- Romania a importat, in luna ianuarie 2019, fructe comestibile in valoare de 60,9 milioane lei, cu 7,3% mai putin fata de perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile au totalizat in perioada mentionata 2,6 milioane euro (minus 17,2%), rezultand…