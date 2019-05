Suceava: Primăria alocă peste 9 milioane de lei pentru proiecte de infrastructură pe opt străzi din municipiu El a spus ca in sedinta extraordinara a deliberativului, care va avea loc vineri, consilierii locali vor vota aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind introducerea retelelor de apa si canalizare pe strazile din noul cartier Europa, de pe dealul Tatarasi, respectiv strazile Viena, Berlin, Madrid si Londra. Primarul a precizat ca finantarea acestei investitii va fi asigurata de la bugetul local si spera ca pe parcurs sa nu apara contestatii, pentru ca lucrarile sa poata fi realizate in acest an. Pe de alta parte, primarul Sucevei a anuntat ca, in scurt timp, va fi organizata licitatia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

