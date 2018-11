Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un copil au fost accidentati, miercuri, pe o trecere de pietoni din proximitatea Palatului de Justitie din municipiul Suceava, fiind transportati la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean, a informat miercuri purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit purtatorului…

- Totul a inceput pe varianta Brailei, acolo unde suspectul ar fi injunghiat un barbat și i-a furat mașina, scrie observator.tv. Citeste si "M-am saturat sa ma culc in fiecare seara cu un alt barbat". Ce actrita din Romania a facut declaratia uluitoare A condus apoi pe mai multe strazi…

- Un grav accident de circulație in urma caruia a murit o persoana și alte trei au fost ranite a avut loc in Suceava, luni dimineața. Trei mașini s-au ciocnit in localitatea Vicovu de Sus, iar in urma apelului la 112 au ajuns imediat acolo un echipaj SMURD si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta…

- Cinci persoane, dintre care doi copii, au fost ranite duminica seara in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o caruta, pe raza localitatii Fantanele, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Ionut Cobziuc, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, in accident…

- Potrivit ISU Suceava, este vorba despre trenul Galati-Cluj Napoca, din accident rezultând doua victime constiente si cooperante. Totodata, Cobziuc a precizat ca locomotiva trenului a fost avariata în timpul accidentului. La fata locului au intervenit Detasamentul…

- Patru persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce mașina in care erau a lovit un parapet, in localitatea Satulung din județul Maramureș. Circulatia rutiera este oprita pe DN 1 C, pe sensul Dej catre Baia Mare, potrivit Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite sambata seara intr un accident produs pe Transrarau, pe sensul de coborare, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, conform Agerpres.roPotrivit sursei citate, masina in care se aflau cei patru s a rasturnat in afara partii carosabile,…

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe DN17, pe raza localitatii Paltinoasa, dupa ce un sofer in stare de ebrietate a facut o depasire neregulamentara, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Ionut Cobziuc. Potrivit ISU Suceava, in accident au fost implicate…