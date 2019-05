Suceava: Materiale de construcţii primite ca ajutoare pentru inundaţiile din 2008, repartizate de CJSU către primării Potrivit prefectului de Suceava, Mirela Adomnicai, este vorba despre un stoc de 168 de tone de ciment si 9.250 kg de var, iar in cadrul sedintei anterioare a CJSU Suceava, pe baza buletinului prezentat de Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC), s-a constatat ca cimentul nu mai poate fi folosit conform destinatiei initiale, respectiv interventii in urma inundatiilor din 2008. In aceste conditii, s-a solicitat celor 114 UAT-uri din judet sa informeze Prefectura daca sunt interesate sa valorifice aceste materiale si sa le foloseasca pentru curatenia de primavara. Doar un numar de 11… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

