- In data de 22 martie 2018, in comuna Șibot, pe E82, aproape de limita județelor Alba și Hunedoara a avut loc, incepand cu ora 10.30, un exercitiu cu tema „Activitatea Inspectoratelor pentru Situații de Urgența Alba și Hunedoara, a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba, a Comitetului Local…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova desfasoara, joi, un exercitiu la barajul Paltinu, scenariul prevazand ipoteza producerii unui cutremur de peste sase grade pe scara Richter care este urmat de inundatii, scrie AGERPRES.Citeste si: ALERTA - Cod GALBEN de ger, ninsori si…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova desfasoara, joi, un exercitiu la barajul Paltinu, scenariul prevazand ipoteza producerii unui cutremur de peste sase grade pe scara Richter care este urmat de inundatii. Potrivit unui comunicat al ISU Prahova, scenariul arata ca, pe fondul producerii…

- Maine, incepand cu ora 12.00, ISU Suceava va organiza la Aeroportul din Salcea un amplu exercițiu cu punerea in aplicare a Planului Roșu de Intervenție. Conform ISU „Bucovina”, scenariul vizeaza salvarea persoanelor și limitarea efectelor negative produse de un incendiu la o aeronava, pe pista Aeroportului…

- Ieri, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” Vaslui a efectuat un exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace in teren, vizand “stingerea unui incendiu produs la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap”. Potrivit scenariului, pe 20 martie, ora 11.35, prin apelul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a fost anuntat prin 112 de catre un participant la trafic ca pe DN 66, in Defileul Jiului, o caprioara s-a refugiat de lupi sau caini in apele raului Jiu.

- Pompierii au intervenit luni dimineata, in Ramnicu Valcea, timp de aproximativ doua ore, cu autospeciala de lucru la inaltime, pentru a debloca usa unui apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc, in care se afla incuiat un copil de un an si jumatate, a informat Inspectoratul pentru Situatii…

- Un incident aviatic major, cu implicarea unei aeronave militare Spartan, la Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava, va fi tema unei aplicații de amploare a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bucovina" Suceava. Exercițiul va avea loc in data de 22 martie a.c., la ...

- Un perete și o porțiune din acoperișul unei locuințe sociale din Gura Humorului s-au prabușit miercuri, iar o femeie a ramas captiva in interior, fiind scoasa dintre daramaturi de pompieri. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" Suceava, slt. Alin ...

- Pompierii militari intervin miercuri seara pentru salvarea a sapte adulti si a unui copil surprinsi de ape pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra, acestea ramanand izolate in timp ce se aflau cu cele aproximativ 1.000 de oi in zona respectiva. La misiunea de salvare actioneaza mai…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta in Agigea, Incinta Port Constanta Sud Agigea, Poarta 8.Potrivit ISU Dobrogea la fata locului intervin doua autospeciale…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba a fost solicitat sa intervina, marți in jurul orei 11.30, la un apartament de pe strada Arnsberg din Alba Iulia, unde locuiește o persoana in varsta. Aparținatorii acesteia au apelat serviciul de urgența dupa ce nu au mai reușit sa ia legatura cu ea. Revenim…

- In perioada 9.03.2018, ora 08.00 - 11.03.2018, ora 08.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit…

- Pompierii Garzii Nusfalau si salvatorii de la Serviciul de Voluntari pentru Situatii de Urgenta Nusfalau au fost solicitati sa intervina sambata, 10 martie, la un incendiu izbucnit pe un teren viran, intre localitatile Nusfalau si Simleu Silvaniei. Flacarile au mistuit aproximativ 1 ha de vegetatie…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba desfașoara vineri un scenariu de intervenție la Spitalul Județen Alba pentru stingerea unui incendiu. La fața locului au fost deplasate doua autospeciale, un echipaj SMURD și o autoscara. De asemenea, la intervenție au fost detașați zece subofițeri, care…

- Anunț important pentru proprietarii de baruri, cluburi, restaurante și magazine. ”Acest spațiu funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu”. Acesta este mesajul care trebuie sa fie afișat pe panouri de inștiințare in locațiile care nu au obținut avizele de la Inspectoratul pentru Situații…

- Pompierii suceveni au intervenit la -21 de grade Celsius pentru a stinge flacarile ce au cuprins o casa aflata intr-o zona izolata, cu un drum acoperit de zapada si in panta abrupta, imposibil de parcurs cu autospecialele de stingere.

- Ziua Protectiei Civile din Romania a fost marcata miercuri, in judetul Covasna printr-o serie de manifestari si activitati organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Mihai Viteazul”. Subunitatile de interventie ale ISU Covasna au fost vizitate de zeci de prescolari si elevi, pompierii…

- Pompierii militari au intervenit cu o autosenilata, in noaptea de luni spre marti, pentru a duce un copil de 7 luni din localitatea Orbeasca de Sus, care acuza stari febrile, la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''La 112 s-a solicitat…

- – una dintre victime este un copil de doar doi ani – cazul a fost preluat de politisti si procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, care vor trebui sa stabileasca in ce imprejurari au murit cele doua persoane Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau au fost…

- Pichetul de pompieri Cimpeni a intervenit, duminica, pe strada Principala din localitatea Bubești, comuna Arieșeni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei pensiuni turistice. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție, in cooperare cu Stația de pompieri Ștei…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.Accidentul s-a produs intre un autovehicul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta din Ovidiu, judetul Constanta. ...

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- O femeie de 37 de ani, din Bucuresti, care ameninta, marti seara, ca se arunca de la etajul sase al blocului din Sectorul 4 in care locuia a fost salvata de angajatii ISU dupa o interventie de 12 ore, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Pompierii intervin, miercuri la pranz, cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu la o magazine dintr-o gospodarie din municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Doua autospeciale au fost mobilizate in noaptea de luni spre marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un grajd din comuna Cergau, localitatea Gergau Mic. Pompierii din Blaj au fost solicitați sa intervina in miezul nopții, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Flacarile…

- Pompierii militari și salvatorii Detașamentului Deva au intervenit la o exlozie, neurmata de incendiu, produsa intr-un apartament de pe strada Calea Zarandului. Echipajele, deplasate de urgența la locul producerii, au gasit in apartament o femeie in varsta de 86 de ani ce prezența arsuri la nivelul…

- In ziua de 7 februarie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Leordeni,…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara intr o cladire aflata in incinta Manastirii Namaiesti din localitatea Valea Mare Pravat. La fata locului intervin pompierii pentru stingerea flacarilor, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, la fata…

- Pompierii din Alba au fost chemați sa intervina pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei case din Zlatna. Se intervine cu o autospeciala in cooperare cu Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgența din Zlatna. Revenim cu amanunte.

- Pompierii simleuani si salvatorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pericei au intervenit vineri, 26 ianuarie, la un incendiu ce a izbucnit la anexa Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala pentru Persoane cu Handicap din Badacin. Potrivit primelor cercetari, focul a fost declansat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o locuinta din Mosnita Veche. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale cu apa si spuma, o autoscara mecanica, o autocisterna, o autosanitara SMURD, un ofiter si 16 subofiteri.…

- Angajați ai aeroportului, pompieri, jandarmi, polițiști, procurori și lucratori DIICOT au simulat intervenția in urma exploziei unei bombe intr-un avion, urmata de o aterizare de urgența și de un incendiu la aparatul de zbor. Simularea s-a desfașurat joi seara. Alarma a fost data in jurul…

- Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava au efectuat anul trecut 806 controale, fața de 1.543 in anul anterior. Ei au depistat 3.138 de deficiențe comparativ cu 19.871. Potrivit ISU „Bucovina”, diferențele au la baza reducerea numarului de inspectori, dar și faptul ca 2016 a fost…

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Geoagiu de Sus. ISU a anunțat ca au fost deplasate la fața locului doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Nu s-au inregistrat victime. FOTO: Arhiva

- Incendiu la Biserica din lemn cu hramul ”Sf. Ilie Tesviteanul” din localitatea Suha, comuna Malini. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentele Falticeni și Suceava, cu sprijinul lucratorilor Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Malini, Cornu Luncii și Slatina, cu 9 autospeciale…

- Noua autospeciale cu apa si spuma si un echipaj de prim ajutor al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins biserica de lemn din localitatea Suha, comuna Malini, din judetul Suceava.

- Pompierii au intervenit marți pentru stingerea unui incendiu pe str. Ulmului din Targu Jiu. O anexa gospodareasca in care erau obiecte de mobilier și haine a ars pe o suprafața de 20 de metri patrați. Inspectoratul pentru Situații de Urg...

- Un autoturism este cuprins de flacari, vineri, pe DN1, in zona localitații Unirea, informeaza ISU Alba. ”Detașamentul Aiud intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DN1, in zona comunei Unirea”, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba. Revenim…

- Un incendiu a izbucnit in interiorul Hotelului Național. Potrivit imaginilor surprinse de reproterii Deschide.MD, din sediul cladirii parasita ies dire de fum negru. Pompierii au ajuns acum la fața locului. Ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Diana Țuțu, a precizat…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit aseara, la ora 21.09, in localitatea Bucerdea Granoasa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui B.E. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD, in cooperare cu Serviciul…

- Flacara sondei din localitatea Moftinu Mare, care arde de mai bine de doua saptamani, a fost stinsa de cantitatea mare de apa care iese din pamant, dar capul sondei nu a fost inca inlocuit, astfel ca pompierii sunt pregatiti sa o reaprinda daca vor fi depistate din nou gaze, informeaza Inspectoratul…

- In intervalul, 30.12.2017-03.01.2018, pompierii maramureșeni au intervenit in 10 situații de urgența. Sambata, 30.12.2017, pompierii baimareni au intervenit pe strada Bernard Shaw pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case. Din fericire, a ars doar funinginea din coșul de…

- Mansarda edificiului a inceput sa arda, astfel ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a trimis tot Detasamentul Fripis la interventie. La fata locului au ajuns autospeciale de stingere a incendiului si o autoscara. Oamenii care au sunat la 112 au anuntat ca la geam se vad flacari, apoi…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astayi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta sociala din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, locuinta este istuata in apropierea…

- Pompierii din Carei vor supraveghea sonda de la Moftinu Mare Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare. Pompierii din Carei vor supraveghea sonda de la Moftinu Mare, care arde de mai bine de cinci zile, si în perioada Craciunului, nefiind gasita înca…