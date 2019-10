Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc la școala din localitatea Patrauți. Fetița s-a lovit in zona inghinala, dupa ce a cazut pe o bara metalica, insa cadrele didactice nu au sunat la 112, scrie Ziar de Suceava .Directoarea și profesorii ar fi incercat sa ii gaseasca pe cei de la dispensar, insa nu au…

- O eleva de sapte ani, din comuna suceveana Patrauti, a cazut de pe o balustrada, in timpul unei pauze, lovindu-se in zona genitala. In loc sa sune la 112, directoarea scolii si invatatoarea fetei au dus-o acasa, lasand-o in grija unui frate de 12 ani. In tot acest timp parintii erau la munca. Copila…

- Noul an scolar nu va incepe la fel pentru toti copiii din judetul Suceava. Daca elevii de la Scoala 10 din cartierul Burdujeni al resedintei de judet vor invata in sali noi, frumoase, aerisite, luminoase, cei din satul Silistea Noua-Dolhasca vor sta cu frica-n san ca-n orice moment tavanul s-ar putea…

- Cazul fetiței de 14 ani pe care polițiștii din Galați au ignorat-o, deși era plina de sange pe strada, a facut inconjurul țarii și a revoltat o mulțime de romani. Jurnaliștii Adevarul au aflat povestea ei dramatica. Fetița a crescut mai mult singura, parinții lipsind de acasa perioade indelungate. Aceștia…

- Parintii fetei au ajuns la inchisoare acum doi ani, iar rudele au refuzat sa o ia in grija, argumentand ca nu isi pot permite sa o creasca. Ancheta sociala facuta in 2017 a concluzionat ca atat bunicii materni, cat si cei paterni traiesc intr-o saracie cumplita, in locuinte improvizate.