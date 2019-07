Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat și reținut doi cetațeni din Madagascar și Congo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele in cauza au fost preluate de catre autoritațile ucrainene in baza acordului de readmisie, pentru…

- Trei barbați din Guineea și Coasta de Fildeș au fost prinși de polițiștii de frontiera, dupa ce au intrat in Romania din Ucraina. Migranții au fost identificați și apoi au fost predați autoritaților ucrainene. Politistii de frontiera, in cadrul unei actiuni pe linia prevenirii migratiei ilegale, au…

- Trei migranti din Guineea si Coasta de Fildes au fost retinuti la frontiera cu Ucraina de catre politistii suceveni, dupa ce au incercat sa intre ilegal in tara.Purtatorul de cuvant al STPF Suceava, din cadrul ITPF Sighetul Marmatiei, Ilie Poroch Seritan, a informat, duminica, despre faptul…

- Trei tineri originari din vestul Africii, care intrasera ilegal pe teritoriul Romaniei prin zona de munte a judetului nostru, au fost retinuti de politistii de frontiera suceveni zilele trecute.Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, ...

- Doi tineri originari din Africa, ce intrasera ilegal pe teritoriul Romaniei, au fost retinuti de politistii de frontiera suceveni in zona de munte a judetului. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie Poroch-Seritan, joia ...

- Trei tineri din nordul Africii, care intrasera fraudulos pe teritoriul tarii noastre, au fost retinuti de politistii de frontiera suceveni in zona de munte a judetului.Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie Poroch-Seritan, un…

- Politistii de frontiera din Suceava au depistat si retinut trei cetateni din Libia, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Cei in cauza au fost preluati de catre autoritatile ucrainene in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor. La sfarsitul saptamanii trecute,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au depistat și reținut trei cetațeni din Irak care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele au fost predate, conform acordului de readmisie, autoritatilor de frontiera din Ucraina. La sfarșitul…