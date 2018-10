Numarul solicitarilor de pasaport a crescut in judet cu 25% in acest an, peste 66.000 de suceveni inregistrand o cerere pentru un astfel de document, a informat, joi, prefectul Mirela Adomnicai. Potrivit prefectului, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple (SPCEEPS) a preluat in primele noua luni ale acestui an 57.609 solicitari pentru eliberare pasapoarte, din care 37.205 au fost pentru pasapoarte simple electronice, iar 20.404 pentru pasapoarte temporare. Totodata, prin misiunile si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate au fost depuse 8.999 cereri.…