- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Sibiu, pe DN7 a avut loc un accident la kilometrul 250 localitatea Boita , in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor.Sensul catre Ramnicu Valcea este blocat.Din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, traficul rutier pe DN2 E85 Focsani ndash; Ramnicu Sarat, se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 165 din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul in judetul Covasna, pe DN10 Teliu ndash; Intorsura Buzaului, la kilometrul 120 a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o motocicleta.In urma evenimentului o persoana a fost ranita…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 2 Bucuresti ndash; Urziceni, pe raza localitatii Lilieci, judetul Ialomita, traficul rutier se desfasoara pe un fir alternativ din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme.Impactul s a…

- In judetul Arad, traficul rutier este oprit pe A11 Arad la iesirea din A1 catre DN7, la kilometrul 2, din cauza unei autoutilitare oprite pe suprafata de rulare pentru a acorda ingrijire medicale unei persoane ranite grav in urma unui accident rutier informeaza centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 65A Pitesti ndash; Rosiorii de Vede, pe raza satului Serboeni, judetul Arges, a avut loc un accident in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism.Impactul, produs ca urmare a patrunderii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe breteaua Autostrazii A3 Turda ndash; Gilau, la iesirea catre DN 1, in zona localitatii Gilau, judetul Cluj, a avut loc o coliziune frontala intre doua autoturisme.Potrivit Infotrafic, in urma impactului, doua persoane…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, circulatia rutiera este ingreunata la kilometrul 198, pe sensul catre litoral, in zona localitatii Medgidia, judetul Constanta, din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate…