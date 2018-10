Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, dintre care doi copii, au fost ranite duminica seara in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o caruta, pe raza localitatii Fantanele, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Ionut Cobziuc, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, in accident…

- Un accident de circulație s-a petrecut pe Transrarau, in aceasta seara. Mașina in care se aflau cele patru victime s-a rasturnat in afara parții carosabile, la o distanța de nivel de cațiva metri.

- Sase persoane, intre care doi copii de 2 ani, au ajuns la spital, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara soselei, pe un drum din judetul Sibiu, din cauza ca soferul masinii a adormit la volan.

- Cinci persoane au fost ranite, luni, dintre care patru grav, in urma unui accident pe DN1C intre localitatile Coplean si Caseiu, judetul Cluj, in care a fost implicata o ambulanta de transport pacienti la dializa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Șase persoane au fost ranite, intre care trei copii și o femeie insarcinata, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un pom, pe un drum din județul Arad, potrivit Mediafax. Accidentul rutier a avut loc pe DN7, la ieșire din localitatea Pecica spre vama…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marți seara, dupa ce mașina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, județul Iași. Cei doi adulți sunt in stare de inconștiența. (Oferta speciala playstation) Accidentul feroviar a avut loc marți seara in localitatea Vladeni,…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marti seara, dupa ce masina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, judetul Iasi. Cei doi adulti sunt in stare de inconstienta.

- Un accident devastator pe traseul Chișinau-Leușeni s-a produs aseara în jurnul orei 23. Patru persoane au murit, iar alte patru spitalizate dupa ce o caruța a fost lovita în plin de un automobil. Potrivit surselor de la locul accidentului, opt persoane se aflau într-o…