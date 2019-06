Suceava: Bărbat arestat la Gura Humorului, după ce a violat o minoră Intr-un comunicat remis AGERPRES, marti, de Biroul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, se arata ca inculpatul este cercetat penal penal pentru savarsirea infractiunilor de viol si lipsire de libertate in mod ilegal. Potrivit procurorilor, pe 2 iunie, in jurul orei 11,00, in timp ce persoana vatamata, minora, se deplasa pe un drum comunal, a fost urcata fortat de catre inculpat in interiorul autoturismului pe care acesta il conducea si s-a deplasat pe raza unui drum forestier unde a constrans-o sa intretina un raport sexual normal. In urma violentelor exercitate, persoana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

