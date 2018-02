Stiri pe aceeasi tema

- De-abia la selectul dineu oficial dat recent de ziua Serviciului de Informatii Externe si unde au participat toti greii politicii si sistemului deopotriva a inceput sa se dumireasca si generalul Pahontu cate de mic a inceput sa fie… Pentru ca, desi a incercat sa socializeze cu un zambet fortat intiparit…

- In prima faza s-a aflat ca fosta sefa a PMP-ului nu s-a prezentat deunazi la instanta, la termenul din dosarul privind finantarea campaniei din 2009. UPDATE: Udrea a reactionat, pe pagina de Facebook, dupa ce s-a aflat ca a plecat din tara. Nu a spus unde se afla, dar se vede cat se poate de […] Avocat:…

- Bacaul a gazduit marți și miercuri trialul pentru configurarea lotului național de Tineret care va participa la CE din Italia Sezon incarcat pentru lotul național de Tineret al Romaniei la box. In aprilie sunt Europenele, in septembrie Mondialele, pentru ca in octombrie, cei mai merituoși pugiliști…

- Doi barbati au ajuns in atentia oamenilor legii, din cauza unor tigari fara timbru si documente care sa le ateste provenienta, din cate au anuntat politistii. Dupa ce oamenii legii bacauani au tras pe dreapta deunazi, pentru un control, masina in care se aflau cei doi tineri, pe DN 2, s-a constatat…

- Larry Nassar, fostul doctor al lotului national de gimnastica al SUA, a primit o noua sentinta de pana la 125 de ani de inchisoare pentru molestarea unor tinere atlete de la un centru din Michigan, noteaza BBC.

- Unii bucuresteni au constatat, marti dimineata, la o ora de varf, ca in cazul mai multor troleibuze ce ruleaza pe Bulevardul Elisabeta din Capitala au aparut unele probleme. S-a aflat apoi ca a fost vorba despre o pana de curent, mai exact o “tensiune intrerupta la reteaua de contact”, dupa cum s-a…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. 0 0 0 0 0 0

- Gimnastele si antrenorii lotului national colaboreaza cu britanicul Nick Ruddock, expert UEG, pentru optimizarea exercitiilor la paralele, primul stagiu urmand a se incheia sambata, la Deva, a anuntat FR Gimnastica. ”Cu sprijinul COSR, Nick Ruddock va sustine opt stagii de pregatire de-a lungul anului…

- Federatia Romana de Gimnastica a inceput colaborarea cu unul dintre expertii tehnici ai Uniunii Europene de Gimnastica, englezul Nick Ruddock, informeaza forul national pe site-ul sau oficial. Ruddock, cu sprijinul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, va sustine un numar de 8 stagii de…

- Un autobuz al Regiei de transport public a fost implicat intr-un accident, in cursul noptii de joi spre vineri, pe Soseaua Oltenitei, in sectorul 4. Dupa ce a lovit un pom, autovehiculul s-a oprit intr-un stalp de beton. Conform TVR1, soferului i s-ar fi facut rau in timp ce conducea. Omul a ajuns la…

- Un concurs national de literatura si arte plastice pentru tineret, dedicat Centenarului Marii Uniri, va fi organizat la Brasov, festivitatea de decernare a premiilor fiind programata in 9 mai, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES, Casa de Comert Balcanica, unul dintre organizatori.…

- Cum arata noul echipament al olimpicilor romani. Acesta a fost dezvaluit prima oara cu ocazie prezentarii lotului pentru Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, Coreea de Sud . Sportivii romani vor purta echipamente de prezentare marca Peak la toate competițiile pe care le vor disputa sub egida…

- In primul sau discurs despre starea natiunii, Donald Trump a adus in discutie, printre altele, Loteria Vizelor si inchisoarea Guantanamo Bay. Prezent in Congres, liderul de la Casa Alba a facut referire – la implinirea unui an de mandat – la Loteria Vizelor, programul prin intermediul carora romanii…

- Pana cand se va gasi o solutie finala in cazul controversatului Formular 600 (Declaratia 600), noul ministru al Finantelor ii sfatuieste pe romani sa nu mai bata drumul pana la ghiseele Fiscului, pentru a-l depune. Recent instalat in fotoliul de ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici a venit cu noi…

- Cu scurta vreme inainte de ora 15, cea la care urma sa inceapa sedinta de plen, in cadrul careia premierul desemnat va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului, inaintea votului de investitura, liderul UDMR a anuntat ca alesii formatiunii pe care o conduce vor sustine, prin vot, investirea…

- Ioana Bran, care a fost propusa ca ministru al Tineretului si Sportului, a scris pe reteaua de socializare Facebook, dupa finala pierduta de Simona Halep la Australian Open, ca a vazut un “popor unit in jurul unui simbol national”. “Am vazut astazi un popor unit in jurul unui simbol national. Acest…

- Incredibil! Politistul de la Brigada Rutiera care i-a spart dintii fostului deputat Cristian Boureanu cere daune de 50.000 euro. In cadrul procesului in care Boureanu este judecat pentru ultraj si tulburarea linistii si ordinii publice, politistul Dorin Iamandi le-a spus judecatorilor ca revine asupra…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Catalin Tache, din cotidianul National, pe tema situației politice interne și a modului in care ar putea arata scena politica romaneasca in urmatorii ani.National: Iata ca, dupa ce a luat decizia inteleapta…

- Vicecampioana olimpica la gimnastica in anul 1988, la Seul, Camelia Voinea, in prezent antrenoare de gimnastica la CS Farul Constanta, a atacat la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei decizia Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia instanta i a respins actiunea formulata impotriva…

- La implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor, Klaus Iohannis a facut referire, in discursul sustinut la evenimentul gazduit de Palatul Patriarhiei, atat la momentul 1859, cat si la momentul actual, mai precis la guvernantii de azi. “Cand au existat oameni de stat responsabili, iar aspiratiile…

- Stiut fiind faptul ca, pana sa iasa public si sa anunte ca a decis sa accepte nominalizarea facuta de PSD pentru fotoliul de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, avusese deja o discutie la Cotroceni cu social-democrata nominalizata pentru postura de prim-ministru, Klaus Iohannis a explicat de ce…

- Inca nu se stie daca va ramane in vigoare sau nu controversatul Formular 600, ce se stie este insa e faptul ca, in prima faza, s-a decis amanarea termenului de depunere a lui, stabilit initial pentru finele acestei luni. Pana sa ajunga la sedinta conducerii PSD-ului, in care se va discuta despre programul…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au continuat sa actioneze in statiile de cale ferata, trenuri de calatori si in zonele de risc. Politistii au verificat peste 4.300 de vehicule feroviare, au intocmit 22 de dosare penale si au aplicat peste 3.000 de sanctiuni contraventionale.

- A fost o calatorie cu adevarat speciala, atat pentru cei doi insuratei, cat si pentru colegii lor. In fond, nu-i de colo sa te cunune chiar Papa, si nu oriunde, ci in plin zbor peste Chile! Nici mireasa, o tanara de 39 de ani, si nici alesul ei, in varsta de 41 de ani, nu […] Papa a casatorit, intr-un…

- Ca reactie la anuntul facut de Iohannis, care o aduce pe Viorica Dancila in postura de premier desemnat, Dragnea a tinut sa sublinieze ca “presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunii partidelor din Opozitie, si a altora, de a refuza propunerea PSD-ului si ii multumim pentru asta”. Ca urmare…

- 21 de școli vasluiene vor primi mingi de handbal, in cadrul unei campanii inițiate de federație. Vasluiul a fost activ la Campania ”Mingi in școli”, inițiata de Federația Romana de Handbal (FRH). Vor beneficia de mingi de handbal 21 de școli vasluiene, dintre care șase sunt din municipiul reședința.…

- Presedintele Consiliului european, Donald Tusk, a dat, ieri, asigurari, la Strasbourg ca Uniunea Europeana este deschisa unei schimbari de atitudine a Marii Britanii in privinta Brexit, regatul fiind binevenit sa ramana in blocul comunitar. Declaratiile lui Tusk vin in contextul in care ideea organizarii…

- Doi dintre handbaliștii echipelor de juniori ale Liceului cu Program Sportiv din Suceava, Claudiu Lazurca și Vladuț Lazoreac, participa in aceste zile la un stagiu de pregatire centralizata la Izvorani cu lotul de juniori (2000-2001) al Romaniei. Acest cantonament face parte din Proiectul Talent, demarat…

- Marian Dragulescu, la masculin, Catalina Ponor si Larisa Iordache, ambele la feminin, si Andreea Bogati (CS Farul Constanta), la aerobica, au fost desemnati cei mai buni sportivi romani ai anului de catre Federatia Romana de Gimnastica, informeaza Agerpres. Comitetul Executiv al FRG l-a desemnat pe…

- Marius Urzica este noul antrenor coordonator al lotului masculin de gimnastica, functie in care il inlocuieste pe Ioan Suciu, a anuntat, marti, FRG. Urzica revine in tara dupa trei ani in care a pregatit gimnastii din Qatar, printr-un contract cu Comitetul Olimpic al acestei natiuni.”Din ianuarie…

- Marian Dragulescu, la masculin, Catalina Ponor si Larisa Iordache, ambele la feminin, si Andreea Bogati, la aerobica, au fost desemnati cei mai buni sportivi romani ai anului de catre Federatia Romana de Gimnastica, potrivit paginii oficiale de Facebook a forului national, citate de Agerpres. Comitetul…

- Marius Urzica, campion olimpic si triplu campion mondial si european la cal cu manere, va prelua de la 1 ianuarie rolul de antrenor coordonator al lotului masculin de gimnastica, detinut pana in prezent de Ioan Suciu, ca urmare a decizii luate luni de Comitetul executiv al FR de Gimnastica.…

- Marian Dragulescu, la masculin, Catalina Ponor si Larisa Iordache, ambele la feminin, si Andreea Bogati, la aerobica, au fost desemnati cei mai buni sportivi romani ai anului de catre Federatia Romana de Gimnastica, potrivit paginii oficiale de Facebook a forului national. Comitetul Executiv al FRG…

- Spiritul Universitații de Vest din Timișoara a fost și este unul al performanței și al excelenței, fiind transmis de la o generație la alta de oamenii care, prin activitatea lor, au contribuit la prestigiul instituției. Cu incredere in faptul ca o comunitate care iși prețuiește valorile, pune astfel…

- Tinand cont de faptul ca Guvernul Romaniei a decretat doliu national pentru trei zile in memoria Regelui Mihai I, Federatia Romana de Baschet informeaza toate structurile sportive afiliate ca inaintea tuturor meciurilor de baschet programate sa se desfasoare in perioada 14-16 decembrie 2017 in cadrul…

- Alina Pop, Beatrice Parfenie, Cristina Popescu și Georgiana Parascanu Grație performanțelor reușite in acest an, Beatrice Madalina Parfenie, din Barlad, și Roxana-Georgiana Parascanu, din Pogana, au fost premiate de federația de specialitate, in cadrul primei ediției a Galei Canotajului Romanesc. Medaliile…

- Trei antrenori de rugby din Barlad au participat, zilele trecute, la un curs pentru antrenori organizat de Federația Romana de Rugby. Intre 11-13 decembrie, 40 de antrenori au participat la un curs Level 2 World Rugby, organizat in sala de conferințe a Federației Romane de Rugby (FRR) din capitala.…

- Președinta Federației Romane de Gimnastica (FRG), Andreea Raducan, a declarat pentru AGERPRES ca rezultatele sportivilor romani la Campionatele Europene de la Cluj-Napoca au fost extraordinare, insa participarea la Campionatele Mondiale de la Montreal "nu ne-a onorat"."Anul acesta la Europene…

- Președinta Federației Romane de Gimnastica (FRG), Andreea Raducan, a declarat pentru AGERPRES ca rezultatele sportivilor romani la Campionatele Europene de la Cluj-Napoca au fost extraordinare, insa participarea la Campionatele Mondiale de la Montreal "nu ne-a onorat". "Anul…

- Simona Halep, numarul 1 in clasamentul mondial, a fost desemnata, sambata seara, cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2017 in cadrul galei anuale organizate de Federația Romana de Tenis.

- Federația Romana de Gimnastica a lansat un program național de selecție pentru copii “Hai cu noi in țara campionilor”, 2018 – 2022, care are ca scop atragerea catre gimnastica a unui numar cat mai mare de tineri, descoperirea și creșterea de noi talente, pentru asigurarea unor generații viitoare valoroase…

- Federatia Romana de Atletism a anuntat, marti, decesul atletei Cristina Nicolau, multipla campioana la triplusalt, proba in care detine recordul national de sala, din anul 2000. Cristina Nicolau avea doar 40 de ani. ”Federatia Romana de Atletism anunta cu durere trecerea in nefiinta, la numai 40 de…

- Larisa Iordache și Marian Dragulescu sunt singurii sportivi ai celor doua loturi naționale care au obținut rezultate in competițiile majore internaționale. "Este ingrijorator și trist ca gimnastica romaneasca sta acum doar in Larisa Iordache și Marian Dragulescu. Deși sunt doi mari campioni…

- Presedintele Federatiei Romane de Gimnastica, Andreea Raducan, a declarat, marti seara, la lansarea programului "Hai cu noi in tara campionilor", ca este trist ca gimnastica romaneasca se bazeaza in prezent doar pe Larisa Iordache si Marian Dragulescu."Este ingrijorator, este destul de trist,…

- Președinta FRG, Andreea Raducan, a declarat, marți seara, ca este "ingrijorator și trist" faptul ca gimnastica romaneasca sta acum doar in Larisa Iordache și Marian Dragulescu, singurii sportivi ai celor doua loturi naționale care au obținut rezultate in competițiile majore internaționale.…

- Federația Romana de Gimnastica (FRG) a lansat in cadrul unui eveniment organizat, marți seara, programul național dedicat copiilor "Hai cu noi in țara campionilor", care are ca principal scop marirea bazei de selecție pentru loturile naționale. Proiectul se va desfașura în…

- Sportiva a incheiat, la finele acestei saptamani, ultima competitie la care a participat, de-a lungul unei cariere de peste un sfert de veac in spectaculoasa lume a gimnasticii. In varsta de 30 de ani, Catalina isi anuntase recent decizia de a spune “adio” carierei de gimnasta, iar recent a incheiat…

- Doliu in rugby ul din Romania. Astazi, s a stins din viata, la numai 41 de ani, rapus de o boala necrutatoare, Octavian Campian, medicul lotului national tricolor.Mesajul Federatiei Romane de Rugby a fost urmatorul:Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de decesul medicului lotului national…