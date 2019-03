Succesoarea lui Merkel cere social-democratilor din Germania sa taxeze PSD

Sefa conservatorilor germani (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, cere Partidului Social Democrat din Germania (SPD) sa "taxeze" social-democratii din Romania.



Afirmatia a fost facuta in contextul in care Annegret Kramp-Karrenbauer a aparat modul in care Partidul Popular European (PPE) trateaza partidul populist de dreapta din Ungaria, Fidesz, scrie DW.



"Ne indoim cu totii ca Fidesz reprezinta valorile si principiile PPE", a declarat sefa CDU intr-un interviu acordat publicatiei germane Der Spiegel.



Ea a afirmat ca, totusi, ar trebui sa i se mai dea inca o sansa, insa…