Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, a fost propusa in mod oficial de filiala Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a landului din care provine, Saar, pentru a-i lua locul cancelarului Angela Merkel la sefia formatiunii la nivel national, transmite dpa. Filiala…

- Competitia in vederea inlocuirii Angelei Merkel la conducerea partidului sau conservator si poate, dupa aceea, a Germaniei, incepe marti, in urma anuntul-soc a retragerii treptate de la putere a cancelarului, relateaza AFP, informeaza News.ro.Asumandu-si consecintele unei dureroase derute…

- Un membru al conducerii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) i-a cerut marti lui Horst Seehofer, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU), aliatul bavarez al CDU, sa urmeze exemplul Angelei Merkel si sa se retraga de la sefia partidului sau in urma rezultatelor slabe ale blocului conservator in recentele…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ''Ea nu va mai reprezenta presedintia...

- Cancelarul german Angela Merkel renunța la conducerea partidului sau, Uniunea Creștin-Democrata. Angela Merkel, cancelarul Germaniei, se afla la conducerea Uniunii Creștin-Democrate, partidul sau, din anul 2000. Potrivit unor surse din cadrul partidului CDU, Angela Merkel va renunța la președinția…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ''Ea nu va mai reprezenta presedintia partidului'', a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmand…

- 'Starea in care se afla guvernul este inacceptabila', a declarat presedinta SPD, Andrea Nahles, referindu-se la disputele continue care mineaza coalitia, in principal intre dreapta dura si social-democrati, in special privind chestiunile de politica a migratiei. In opinia ei, aceasta situatie de…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, va rosti joi un discurs la o receptie anuala a unei filiale locale a Uniunii Crestin-Democrate din Germania (CDU, conservatoare), partidul sefei guvernului german, Angela Merkel, informeaza agentia DPA. Evenimentul are loc cu acelasi motto ca al presedintiei…