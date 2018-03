Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 80 de elevi au vizitat, astazi, Stația de epurare a apelor uzate din Deva, in cadrul saptamanii „Școala altfel!” Primii vizitatori au fost elevi din ciclul primar de la Liceul de Arte ,,Sigismund Toduta“ din Deva. Dupa ce, la sfarșitul saptamanii trecute, copiii au vizitat Stația de…

- Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia se mandrește din nou cu rezultatele pe care elevii instituției le-au obținut in urma participarii la diferite olimpiade și concursuri școlare, faza județeana. Astfel, la Concursul Național de matematica aplicata „Adolf Haimovici” elevii Șteau Iuliu…

- Cei 10 elevi ai Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Targu Jiu, care au construit un robot, au participat in acest weekend la competiția de robotica „BRD FIRST Tech Challenge Romania”. Evenimentul a avut loc la Sala Polivalenta din București. Elevii au reușit sa ajunga in finala alaturi de…

- Ziua Internationala a Apei a fost marcata in Alba Iulia, la Colegiul Național HCC și Colegiul Economic, dar și in Sebeș, la Școala Gimnaziala „Silviu Carpinișanu“. Elevii au realizat afișe, au participat la un concurs de slogane scurte și prezentari power point/referate despre problemele globale legate…

- Chiar daca vremea nu este una tocmai prietenoasa, mai multi elevi au vizitat Aeroportul Mihail Kogalniceanu in cadrul Programului Scoala Altfel. Potrivit reprezentantilor Aeroportului Mihail Kogalniceanu, peste 300 de elevi au vizitat azi Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, in cadrul…

- Concursul Mate-Info UBB îi vizeaza pe elevii de liceu de clasa a XI-a si a XII-a care doresc sa-si încerce fortele în vederea admiterii la Facultatea de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii Babes-Bolyai. În 2018, la acest concurs…

- O delegație a Colegiului ”Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, formata din patru elevi din clasa a XI-a, insoțiți de directorul instituției, Cristian Dinca și de profesorul Emil Cetean, au participat in perioada 13-17 martie 2018, la concursul internațional ”Welness & Zero Waste – Food and Beverage…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Constanta a castigat fara probleme, scor 89 50 la pauza 62 24 , meciul de astazi, de pe teren propriu, cu CSM CSS Ploiesti, contand pentru etapa a opta din Liga 1, prima din returul fazei semifinale.Pe sferturi, scorul a fost 30 18, 32 6, 19 16 si 8 10.Gazdele si au…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba face publice rezultatele finale ale Olimpiadei de Stiinte socio-umane, etapa judeteana, 2018. Concursul s-a desfașurat sambata, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia. Echipajele situate pe primul loc la educație civica și cultura civica, respectiv…

- Politistii din Abrud l-au identificat pe un barbat din Alba Iulia ca persoana banuita de comiterea infracțiunii de „insusirea bunului gasit”. Acesta ar fi gasit un telefon mobil si nu l-a predat, in termen de 10 zile, celui ce l-a pierdut sau autoritatilor. La data de 6 martie a.c., politistii de investigatii…

- Politistii din Abrud l-au identificat pe un barbat din Alba Iulia ca persoana banuita de comiterea infracțiunii de „insusirea bunului gasit”. Acesta ar fi gasit un telefon mobil si nu l-a predat, in termen de 10 zile, celui ce l-a pierdut sau autoritatilor. La data de 6 martie a.c., politistii de investigatii…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a facut publice, luni dupa masa, rezultatele etapei județene a Olimpiadei de Biologie 2018, desfașurate la Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” Alba Iulia in data de 3 martie 2018. Elevii calificați pentru etapa naționala, potrivit informațiilor valabile in acest moment,…

- Un tanar farmacist de numai 28 de ani, din Alba Iulia, a lansat propria linie de produse dermato-cosmetice si concureaza de la egal la egal cu marile branduri internationale. La ora actuala, produsele preparate de Emanuel Lazar, sub denumirea Eladerm, sunt la mare cautare in aproape toate farmaciile…

- Elevii de la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” au invațat cum sa se comporte in caz de cutremur și incendiu, chiar de la angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea. Plutonierii majori Fercalo Ionuț și Peșterau Valentin le-au vorbit vineri, 3 martie, tinerilor liceeni despre modul in…

- Ieri, 1 martie 2018, Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” și-a deschis larg porțile pentru a primi vizitatorii, mici și mari, parinți, bunici, copii, elevi și foști elevi, toți cei care au dorit sa-i treaca pragul, iar elevii și cadrele didactice și-au deschis sufletele in intampinarea oaspeților. Evenimentul…

- Elevii de la Colegiul Național „Nicu Gane" Falticeni au participat joi, 22 februarie 2018, la „Zilele Euroscola" de la Strasbourg, ca urmare a castigarii selecției naționale pentru cea de-a X-a ediție a concursului „Euroscola".Cei 24 de elevi, insoțiți de ...

- Festivalul Internațional de Teatru ”Povești”, organizat de Teatrul de Papuși ”Prichindel” a obținut premiul special acordat de catre Senatul UNITER, in cadrul Galei Premiilor UNITER, ediția a XXVI-a, 2018. ”Suntem onorați de faptul ca ni s-a acordat acest premiu, care este o recunoaștere a muncii…

- Macaraua care trebuie sa ridice TIR-ul rasturnat pe DN1, la Persani, in judetul Brasov, a sosit la fața locului dupa zece ore de la accident. La acest moment, se lucreaza pentru repunerea autotrenului pe roti, iar circulatia este complet blocata. TIR-ul s-a rasturnat la ora 03,45, iar macaraua a sosit…

- Martisoare crosetate, cusute, sub forma de traistute si alte modele traditionale au fost expuse, de sambata, la Targul de Martisor din Iasi, unde participa peste 30 de mesteri populari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- La Museikon in Alba Iulia a avut loc vineri, 16 februarie, vernisajul expozitiei de obiecte sacre "Tezaur ndash; Episcopia Tulcii", organizata in parteneriat de Muzeul National al Unirii din Alba Iulia si Muzeul National Brukenthal din Sibiu, informeaza Basilica.roEvenimentul s a bucurat de prezenta…

- La muzeul de arta religioasa Museikon din Alba Iulia va avea loc vineri, 16 februarie, incepand cu ora 11.00, vernisajul expoziției Tezaur – Episcopia Tulcii. Expozitia aduce in fata publicului vizitator un remarcabil fond de obiecte bisericesti reprezentative pentru trei secole, dar si pentru aria…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a depus la Ministerul Educatiei o plangere prealabila prin care cer ministrului Valentin Popa sa revoce ordinul 3.027/2018 care prevede mai multe modificari ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

- Ampla ancheta in cazul unui elev batut de tatal unui coleg la Colegiul de Arte din Baia Mare. Un baiat de doar 13 ani a fost spitalizat, dupa ce a fost snopit in bataie de parintele unui elev de clasa a II-a. Barbatul violent s-a ales cu dosar penal și este cercetat de Poliție pentru lovire. Agresiunea…

- Luana Andrada Bel, eleva in clasa a X-a la Colegiul Național ”Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, a fost medaliata cu argint la etapa naționala a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizica, ce s-a desfașurat la Gura Humorului. Ediția a XVI-a a etapei naționale a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizica…

- Patru etape nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare vor fi gazduite de judetul Alba, in 2018. Alba Iulia va reuni elevii calificati la faza nationala a Olimpiadei de Istorie, in perioada 2-6 aprilie. Tot la Alba Iulia se desfasoara etapa nationala a Concursului de fizica si chimie pentru…

- Necesitatea protejarii mediului ambiant, respectul fața de natura și atitudinea responsabila fata de utilizarea resurselor naturii sunt cateva dintre elementele de baza ale educației promovate in Gradinița cu Program Prelungit Step by Step Nr. 12 Alba Iulia. Incepand cu anul școlar 2013-2014, la invitația…

- La Liceul de Arte “Regina Maria” din Alba Iulia s-a desfașurat cea de-a X-a ediție a proiectului ,,Timeless Moments whit I.L.Caragiale”. Evenimentul, derulat in colaborare cu Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba, a fost gandit sub forma unei manifestari complexe din punct de vedere artistic. “Pe…

- Primarul Focșaniului, Cristi Misaila, a premiat-o, ieri, pe focșaneanca Tincuța Cristea, cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani. Nascuta in 1918, focșaneanca locuiește pe strada 1 Decembrie 1918, și a fost martor al schimbarilor care au format Romania Mare. „Cu multa emoție și…

- In contextul Zilei Internationale a Nonviolentei in Scoli, 30 ianuarie, IPJ Alba a continuat activitațile din cadrul proiectului derulat in parteneriat cu Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, intitulat „Comunicare NU violenta!” „A lupta contra violenței școlare inseamna a ameliora…

- Consilierii locali din Alba Iulia si-au primit in cadrul sedintei de marti, tabletele electronice care vor inlocui, cel putin teoretic, celebrele dosare printate pe hartie. Primaria a platit 63.000 de lei pentru 30 de tablete performante.

- Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, s-a remarcat inca odata pe podiumul caștigatorilor, intr-un concurs internațional inedit, dedicat firmelor de exercițiu. In perioada 25-26 ianuarie 2018, cinci firme de exercițiu ale elevilor au participat la Targul Internațional al Firmelor de Exercițiu…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a gasit un telefon mobil, pe o banca, in parc, dar nu l-a predat Politiei si nici nu a incercat sa-i gaseasca proprietarul. Acum este cercetat pentru „insusirea bunului gasit”. A fost identificat luni, de politie, in […]

- Elevii de la Școala Gimnaziala Țifești, care fac parte din grupul ținta Erasmus +, in cadrul proiectului european cu titlul “Social Inclusion By Volunteer And Entrepreneur Activities”, insoțiți de profesorii Aura Robescu și Ramona Giana, au mers in vizita la Ferma Nr. 1 Batinești, unde au aflat informații…

- Elevii din ciclul primar de a Scoala Gimnaziala “Vasile Goldis” Alba Iulia, coordonați de cadrele didactice din școala, au desfașurat diverse proiecte educative, cu ocazia implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Au fost implicati intr-o varietate de activitați: programe artistice,…

- „Elevii aradeni, pe drumul Marii Uniri”, așa suna proiectul inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Arad prin care elevii aradeni vor afla mai multe lucruri despre evenimentele desfașurate in perioada octombrie-noiembrie 1918 in localitațile care au desemnat delegați la Marea Adunare Naționala de la…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Astfel, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula dupa…

- Asociația Pakiv Romania din Alba Iulia a semnat la data de 15.01.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului ”Antreprenoriat Start Up de Succes – Un Plus pentru Regiunea Centru”, cod SMIS 106538, cu valoarea totala de 8.954.855,11 lei. Proiectul va fi implementat in parteneriat cu…

- Anul 2018 a inceput cu vești bune pentru elevii din ciclul primar, care invața la Colegiul Tehnic ”Apulum” din Alba Iulia. Micuții pot servi masa de pranz, in regim de catering, in incinta școlii, incepand cu 15 ianuarie 2018, intr-o sala nou amenajata și dotata conform ultimelor reglementari. Lucrarile…

- Consiliul Local al comunei Cumpana, in colaborare cu Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu, au deschis, ieri, programul activitatilor culturale ale anului 2018. Primul eveniment cultural al anului 2018 a fost cel dedicat omagierii marelui poet Mihai Eminescu. Evenimentul a avut loc in incinta Casei de…

- Din 15 ianuarie, proiectul Radio Romania Muzical Asculta 5 minute de muzica clasica revine in scolile din Romania. Elevii din ciclul preuniversitar vor putea asculta si in a doua parte a anului scolar 2017-2018 muzica clasica selectata si comentata de Radio Romania Muzical, cate doua piese pe saptamana…

- Elevii si cadrele didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan Cuza" Constanta protesteaza in aceasta dimineata, nemultumiti de faptul ca unitatea de invatamant va fi mutata, iar in actuala cladire va fi reinfiintat Colegiul Militar.Acestia afiseaza pancarte pe care au expus mesaje prin…

- Elevii si cadrele didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan Cuza" Constanta sunt suparati de faptul ca unitatea de invatamant va fi mutata, iar in actuala cladire va fi reinfiintat Colegiul Militar. "Colectivul de elevi si cadre didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan…

- Elevii de la Colegiul Național Banațean din Timișoara au ieșit pe podium la competiția Zero Robotics. La finala competiției de programare, care a avut loc pe Stația Spațiala Europeana, au participat doua echipe din Timișoara: una formata din elevi ai Colegiului Național Banațean (CNB) și a doua, cu…

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Seara de gala, la sala Ronda a hotelului Intercontinental. Aflata la a cincea ediție, Gala Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din Romania a premiat excelența. Caștigatorii au fost desemnați in urma voturilor primite din partea fotbaliștilor și antrenorilor care activeaza in primele trei…

- Peripețiile la revelionul organizat de Primaria Botoșani au inceput inainte de pana de curent din timpul recitalului susținut de Ami. Show-ul nopții dintre ani l-a inceput Fly Project, care și-a terminat reprezentația intr-un mod cel puțin ciudat.

- Un pod iluminat, construit din metal si lemn, cu margini de sticla, va face legatura intre Monumentul Unirii de la Alba Iulia si Catedrala in care au fost incoronati Regii Ferdinand si Maria. Podul traverseaza cel mai important parc din oras si va fi armat astfel incat sa sustina sute de persoane.

- In perioada 18 – 22 decembrie elevii Liceului Teoretic Teiuș, Alba, pe langa participarea la procesul educațional au derulat activitați extracurriculare diverse in cadrul campaniei de voluntariat „Cozonacul de Craciun”. In acest context, elevii Liceului Teoretic Teius si comunitatea locala, s-au mobilizat,…

- Un accident rutier s-a petrecut joi dimineața, in jurul orei 7.00, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia, in zona Colegiului HCC. Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, ambele inmatriculate in județul Alba. La fața locului a intervenit un echipaj de poliție și o ambulanța.…

- Craciunul este marea sarbatoare a bucuriei, iar elevii claselor V-VIII, de la Școala Gimnaziala Țifești, structura Batinești, au adus bucurie pe chipul unor copii și batrani. Elevii au donat alimente, dulciuri, hainuțe și jucarii unor familii aflate in nevoie. Copiii au fost insoțiți…