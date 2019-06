Succes pentru companiile româneşti participante la Summit-ul de investiţii SelectUSA Companiile romanesti aflate in misiune economica de promovare a domeniului IT&C la Summit-ul pentru Investitii SelectUSA din Washington au inregistrat, pentru al doilea an consecutiv, cea mai importanta prezenta europeana si a sasea din lume, ca dimensiune, la acest eveniment important pentru Romania in derularea Parteneriatului Strategic cu SUA. 'Am incredere ca si anul acesta vom putea stabili parteneriate de lunga durata, care se vor dezvolta si vor deveni o pista de lansare pentru viitoarele operatiuni in Statele Unite. Domeniul IT&C ramane unul dintre cele mai competitive domenii ale economiei… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile romanesti prezente in cadrul misiunii economice de promovare a domeniului IT&C la Summit-ul pentru Investitii SelectUSA din Washington, au semnat impreuna cu alte 66 de companii din 12 tari, angajamentul "Pledge to America's Workers', prin care isi anunta planurile privind crearea…

- Opt companii cu capital romanesc vor crea peste 1.000 locuri de munca in Statele Unite ale Americii, in urma intalnirilor care au avut loc in perioada 8-16 iunie la Summit-ul de investitii SelectUSA, a informat marti Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

- Marea Britanie a acuzat vineri Iranul și Garzile Revoluționare pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate în Golful Oman, adaugând ca niciun alt stat sau actor non-statal nu ar fi putut fi responsabil, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Ministrul britanic…

- Ministrul Ștefan-Radu Oprea a primit astazi, 13 iunie, o delegație condusa de Sayyid Badr Bin Hamad Al Busaidi, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, temele principale ale discuțiilor fiind cooperarea bilaterala in domeniul economic și comercial. ”Dialogul a dus…

- Un startup romanesc cu sediul in Statele Unite, doneaza 1 milion de euro pentru catedrala Notre Dame, grav avariata in urma incendiului de luni seara. Fondatorul Companiei de tehnologie UiPath, Daniel Dines, a anunțat in cadrul unui eveniment, la Paris, ca UiPath va dona 1 mil. de euro pentru reconstrucția…

- SUA a anulat viza de intrare a procurorului Curții Penale Internaționale, Fatou Bensouda, ca raspuns la ancheta sa privind posibile crime de razboi ale armatei americane în Afganistan, potrivit Reuters. Secretarul de Stat Mike Pompeo a declarat luna trecuta ca SUA va retrage sau va anula…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Secretarul de Stat pentru invatamant superior, Gigel Paraschiv, a vizitat Universitatea „Valahia” din Targoviste. Alaturi de rectorul universitatii, conf. univ. dr. Calin D. Oros, au fost prezenti membri ai Consiliului de Administratie si ai Senatului Universitatii „Valahia”.…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au cerut joi eliberarea imediata a ''sefului de cabinet'' al presedintelui interimar venezuelean autoproclamat Juan Guaido, dupa arestarea lui in cursul noptii trecute de catre serviciile de informatii ale Venezuelei, relateaza AFP, potrivit https://www.agerpres.ro/.''SUA…