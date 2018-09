Succes la limita, singurul din runda. ASU Politehnica Timisoara – CS Mioveni: 1 – 0 A devenit deja tradiție ca intr-o etapa fotbalul timișorean sa inregistreze rezultate proaste pentru doua echipe și unul bun pentru cea de-a treia. Sambata a fost la fel, ACS Poli și Ripensia au fost invinse in deplasare, pentru ca ASU Politehnica sa caștige pe teren propriu disputa cu CS Mioveni. Prima repriza a adus și singurul gol al partidei. A inscris, in minutul 32, Mera, in urma unei centrari de la Ignea. Acesta a venit dupa o ratare din partea lui Bozian, care nu a reușit sa inscrie, din poziție buna, de la 12 metri. Timișoara a scapat cu bine dupa o faza la care oaspeții puteau… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

