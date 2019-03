Succes incredibil pentru baietii de la Jonas Brothers! „Sucker” este primul lor single care debuteaza direct pe locul 1!

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce single-ul „Pure Water”, colaborarea dintre Mustard si Migos, urca in clasamentul Billboard Hot 100, videoclipul piesei este si el, de acum, disponibil. Viziunea regizorului Colin Tilley asupra materialului video surprinde intocmai spiritul piesei, bucuria de a trai. Videoclipul ii intruchipeaza…

- Dupa sase ani de asteptare si insistente din partea fanilor, incredibilul se intampla in 2019 – formatia Jonas Brothers se reuneste si, in completarea vestii, lanseaza si o piesa al carei ritm se va intipari instant in minte – „Sucker”. Noul material este un real generator de buna dispozitie, un imn…

- Nick , Joe si Kevin Jonas refac trupa care i-a facut celebri, la 10 de ani de la ultimul album, „Lines, Vines and Trying Games”. Trupa The Jonas Brothers s-a lansat in anul 2005 si s-a bucurat de mare succes, insa fratii au ajuns sa se certe intre ei, fiecare dorindu-si o directie muzicala diferita.…

- Vica Blochina, Ana Baniciu, Udii, dar și Sandu Lungu au povestit in platoul ”Vulturii de Noapte” despre trecut și au acceptat provocarea, de a raspunde unei intrebari incomode. Aceștia au fost intrebați de prezentatorii emisiunii, ce porecle au avut sau au in prezent. "Sunt baiatul de langa Statuia…

- In Romania, media anuala a temperaturii aerului in anul 2018 a fost de 11,57°C, fiind a treia cea mai mare valoare din anul 1901 pana in prezent, conform inregistrarilor de la stațiile meteorologice cu șir lung de observații ale Administrației Naționale de Meteorologie, anunța Ministerul Mediului.Temperatura…

- Fostul membru al trupei The Beatles a lansat videoclipul muzical al noului sau single, „Who Cares”, un cantec despre care Paul McCartney spera ca ii va inspira pe tineri sa lupte impotriva bullying-ului. In videoclip, alaturi de cantarețul britanic apare actrița Emma Stone. Colaborarea celor doua vedete…