Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana susține ca spitalele regionale ar putea fi construite abia in timpul celui de-al doilea exercițiu financiar al Uniunii Europene, care cuprinde perioada 2021-2027. Cel mai avansat proiect, cel al unitații medicale de la Iași ar putea fi structura pilot la care sa se raporteze și celelalte…

- Regiunea Nord-Est se situeza la sfarștiul clasamentulului structurat de Indicele European Regional al Competitivitații lansat de Comisia Europeana. Instrumentul masoara, o data la trei ani, factorii majori ai competitivitații, pentru toate regiunile europene. La nivel național, regiunea Nord-Est ocupa…

- Comisia Europeana nu vede, pentru moment, o dovada a eficienței mecanismului parteneriatului public-privat ca alternativa la fondurile europene pentru construcția de autostrazi. Afirmația a fost facuta de Directorul General pentru Politica Regionala și Urbana, Marc Lemaitre, cu prilejul conferinței…

- Comisia Europeana nu vede, pentru moment, o dovada a eficienței mecanismului parteneriatului public-privat ca alternativa la fondurile europene pentru construcția de autostrazi. Afirmația a fost facuta de Directorul General pentru Politica Regionala și Urbana, Marc Lemaitre, cu prilejul conferinței…

- Romania trebuie sa-și sprijine mai mult cadrele didactice daca vrea sa atinga nivelul optim de eficiența și echitate in sistemul de invațamant, atrage atenția Comisia Europeana in contextul desfașurarii Summitului European in Educație la Bruxelles. Competențele prioritare pentru formarea profesorilor…

- Comisia Europeana a deschis procedura de inscriere online pentru participare la „Saptamana Europeana a Regiunilor și Orașelor” (EWRC), manifestare care se va desfașura la Bruxelles, in perioada 7 – 10 octombrie 2019, sub titlul generic: „Regiunile și orașele: pilonii viitorului UE”. „Precizam ca UNCJR…

- Viorica Dancila a declarat, sambata, ca sustine ideea Ursulei von der Leyen, presedinte al Comisiei Europene, privind intoducerea unui mecanism pentru monitorizarea situatiei statului de drept. Premierul a subliniat ca aceasta abordare este una corecta, deoarece vizeaza toate statele membre ale UE.…