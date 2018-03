Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor comunicate de presa transmise de ISU ”A.D. Ghica” Teleorman in cursul zilei de joi, 8 martie 2018, zeci de familii din județul nostru au fost afectate de apele care le-au patruns in case, in curți și in anexe gospodarești. De inundații au fost afectate și mai multe drumuri, terenuri, pașuni,…

- Trenurile circula cu restrictie pe calea ferata Videle-Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, din cauza inundarii caii ferate in urma topirii zapezii. Din acelasi motiv se circula pe o singura directie de mers in zona intersectiei Drumului National 6 cu Drumul Judetean 503, in localitatea Draganesti…

- Toata lumea a auzit despre puterea de vindecare a rugaciunii, care face minuni. Dar aceste istorii ramin intotdeauna un basm pentru necredincioși. Noua din zece americani au spus ca se roaga cel putin ocazional. Un psiholog de la Universitatea din Florida, Nathaniel Lambert, a studiat aceste fapte si…

- Industrializarea transforma o societate agrara intr-una tehnologica, ce aduce pe langa modernizare si o diversitate in sectorul alimentar. Productia intensiva si dezvoltarea ariei comerciale a dus la schimbarea nevoilor consumatorului si aparitia unor dezechilibre nutritionale, schimbare aparuta dupa…

- Floarea de colț este o planta care a fost declarata monument al naturii. Este o planta extrem de rara și protejata prin lege inca din 1931. In Romania, este ocrotita in rezervațiile naturale din Piatra Craiului, Munții Bucegi și Ciucaș. Un simbol național in Austria și Germania, floarea de colț este…

- Primariile vor putea plati salariile functionarilor din excedent bugetar. Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta in acest sens. Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri…

- Pe parcursul sezonului rece, organismul nostru este supus variațiilor de temperatura, fiind in același timp privat de lumina naturala, fapt specific zilelor de iarna. Astfel, starea de spirit și buna funcționare a organismului pot fi incet-incet alterate iar calitatea somnului poate la randul ei sa…

- Viscolul a creat probleme si in judetul Galati. Insa, de data asta, nu s-au inchis drumuri si nici nu au mai ramas ambulante blocate in nameti. Cu ajutor de la drumari, la unele cazuri, cel putin pana acum, ambulantele au ajuns cu bine. "Pana in acest moment nu sunt drumuri inchise. Au fost probleme…

- Nu este vorba despre o dieta anumite ci pur si simplu despre un obicei extrem de sanatos. Cum bine se spune ca ziua buna se cunoaște de dimineața, daca vrei sa faci mici schimbari pentru a te menține in forma și a scapa de un surplus de kilograme este necesar sa introduci in dieta ta…

- In ultimele 24 de ore s-au semnalat efecte ale ninsorii si vantului puternic in 10 localitati din 7 judete, constand in derapaje usoare ale masinilor in afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp, restrictii rutiere pe anumite sectoare de drum sau arbori doborati de vant.

- HOROSCOP BERBEC Fa tot posibilul sa-ti permiti azi o cat de scurta iesire din mediul tau obisnuit. Ca e o calatorie mai lunga sau o simpla plimbare pe jos pana acasa, efectele sale vor fi excelente asupra tonusului tau general. De altfel, orice gen de deplasare ar fi de preferat, deci,…

- Doi barbați din județul Olt au reușit sa stranga bani frumoși de la mai mulți aspiranți la permisul de conducere care credeau ca șpagile de sute de euro le vor garanta reușita la examenul practic, adica la traseu. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Olt, s-au infiltrat afacere…

- Orice fel de activitate fizica scade riscul de deces subit. Cateva ore de activitate fizica pe saptamana, chiar si de intensitate usoara, cum ar fi plimbarea pe jos sau gradinaritul, reduc riscul de decese la barbatii varstnici, chiar si atunci cand perioadele de efort moderat

- Aceasta bautura a fost remediul salvator pentru bolnavii de febra tifoida in timpul Primului Razboi Mondial, fiind și un aliment hranitor. Asta mai ales pentru perioada cumplita de foamete, dar si un...

- „Pe tot parcursul anului 2017 am atras atentia guvernelor in exercitiu ca asa-zisul transfer al contributiilor sociale, in fapt o crestere brutala a fiscalitatii pe munca, nu are doar o latura fiscala, aceasta masura fiind imperios necesar sa fie pusa in acord cu reglementarile fiecareia din componentele…

- Urzica moarta (Lamium album) este o planta medicinala eficienta in diferite tratamente, datorita principiilor active și acțiunilor binefacatoare pe care le are asupra organismului uman. De la urzica moarta sunt utilizate, in principal, florile.

- Diabetul apare cand organismul devine incapabil sa utilizeze glucoza ca sursa de energie. Aceasta se acumuleaza in sange, in loc sa fie absorbita la nivel celular. Un nivel mare al glicemiei in sange poate duce la aparitia unor afectiuni precum diabetul zaharat, bolile cardiovasculare sau obezitatea.…

- Romania se numara printre țarile care se indreapta intr-o direcție greșita din punct de vedere economic. Potrivit Indicelui Saraciei, publicat de Bloomberg, tara noastra a urcat cu 16 pozitii fata de anul trecut. Si a ajuns pe locul 34, din 66 de economii analizate.Specialistii estimeaza o…

- Mare atentie! Medicii au devoalat lista cu cele mai periculoase alimente pentru organism. Ai mancat vreodata un aliment doar pentru ca ai crezut ca este sanatos, insa mai tarziu ai descoperit ca nu este deloc benefic pentru tine? Nu trebuie sa te simti rusinat daca raspunsul la intrebare a fost „Da”.Publicitatea…

- Folosita din timpuri stravechi, aceasta planta are o puternica actiune sustinand functiile mentale si contribuind la cresterea capacitatii cardiace la efort. Considerata un simbol al sperantei si...

- In primul rand, uleiul de pește este bogat in acizi grași Omega-3. Te va ajuta sa-ți imbunatațești starea de sanatate a inimii, prin simplul fapt ca va scadea nivelul trigliceridelor. Astfel, vei ține la distanța atacurile cerebrale, de cord și preinfarctul. Secretul unei memorii excelente …

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) avertizeaza ca efectele combinate ale unor reglementari cuprinse in legile Justitiei ar putea duce la reducerea corpului magistratilor cu 25% intr-un termen foarte scurt, estimand ca in jur de 2.000 de magistrati, care se afla la apogeul profesional, ar putea…

- Daca simți ca viața ta devine plina de probleme și ca nimic nu mai merge așa cum ar trebui, atunci cu siguranța trebuie sa rostești cea mai puternica rugaciune catre Ingerul Pazitor! Efectele se vad imediat!

- Cercetatorii din diferite țari continua sa prezinte avantajele extraordinare ale consumului de mușețel ! Planta a devenit un dușman declarat al cancerului. Daca va place sa beti un ceai seara, inainte de culcare, este bine sa alegeti musetelul. Acesta este sfatul pe care ni-l dau cercetatorii americani…

- Inspectoratul de Stat in Constructii Iasi a fost sesizat de Consiliul Judetean dupa ce o portiune din DJ282 s-a surpat. Sefii judetului sustin ca problemele au aparut din cauza unui bloc ridicat prea aproape de drum.

- Studii recente arata ca, la fel ca si in cazul zaharurilor adaugate in alimentatie, si sarea stimuleaza apetitul. Efectele asupra oranismlui sunt, insa, foarte numeroase. Citeste si: Vesti EXTRAORDINARE pentru Romania: Comisia Nationala de Prognoza a MARIT estimarile de crestere economica…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, joi, ca vor exista scaderi salariale „intre 10 și 40%”, incepand cu 1 ianuarie 2018, dar a susținut ca este vorba despre „unii dintre bugetari”. Ministrul Muncii a invocat exemplul președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, al carui salariu, a spus ministrul,…

- Vorbim despre o planta banala, pe care o rupem atunci cand creste in stratul de flori. Beneficiile ei insa pentru sanatatea noastra sunt multiple. E pacat ca nu o folosim. Ceaiul de papadie actioneaza asupra celulelor canceroase, deoarece le ucide in termen de 48 de ore, protejandu-le astfel pe cele…

- Socotesc ca toți sunt de acord ca principalul capitol din viața unui creștin, precum și al oricarui om rațional, este stradania, de multe ori ostenitoare, de a gandi și de a faptui binele. Insa practicarea binelui nu este un act nici simplu, nici ușor, din pricina unor variate piedici care se opun ...

- Strada Linistei din Timisoara a devenit obiectul unui experiment halucinant, efectuat de politistii locali. Acestia si-au mobilizat toate energiile in zona, desfasurand o vasta operatiune de exterminare a masinilor de pe artera, prin descinderi la interval de cateva ore. Pare neverosimil, dar in decurs…

- • interviu cu Ioan Popescu, șeful Inspectoratului Teritorial de Munca Neamț – Dle inspector șef, pornind de la efectele unui accident de munca asupra victimei și familiei sale, asupra producției, resurselor umane și echilibrului financiar dintr-o intreprindere, care sunt costurile ignorarii normelor…

- Multi romani apeleaza in sezonul rece la tot felul de tratamente pentru a-si intari sistemul imunitar. Medicii trag un semnal de alarma! Trebuie sa cereti sfatul specialistilor, inainte sa luati orice tratament. In caz contrar, efectele pot fi dezastruoase.

- Viscolul a trecut, insa Dobrogea inca resimte efectele lui devastatoare. Doua gravide din Tulcea au fost salvate cu greu din nameti dupa ce au asteptat chiar si 10 ore ca medicii sa ajunga la ele. In judetul Constanta, zeci de localitati stau inca in bezna pentru ca vantul puternic a smuls cablurile…

- Copilul tau tuseste, ii curge nasul, este sensibil, se raceste imediat, are imunitatea scazuta, sau este alergic la praf, polen, puf, pene sau par de animale? Noi va oferim Solutia Naturala cunoscuta si practicata din vechime, – Salinoterapia! – Cel mai curat si sanatos aer terestru…

- „Valiumul vegetal“. Valeriana, planta ce face minuni pentru corp si minte Preparatele din radacina de valeriana au fost utilizate inca din antichitate ca sedativ. Ele sunt indicate in nevroze, palpitatii, colici stomacale de natura nervoasa, insomnii, tulburari de menopauza. Te ajuta sa scapi…

- Orhideea este o floare foarte apreciata de multe persoane, dar pe cât este de frumoasa, pe atât de mult rau poate provoca. Orhideea este deosebit de periculoasa pentru casa în care locuiesc oameni nehotarâți, cu voința slaba. Pentru aceștia, orhideea funcționeaza…

- Dupa protestul medicilor de familie, autoritatile promit sa ia masuri si sa le usureze munca astfel incat ei sa poata ajuta bolnavii, nu sa se ingroape in hartii. Astfel, acesti doctori nu vor mai completa zeci de formulare si vor putea sa plece in concediu, chiar daca nu si-au gasit un inlocuitor.…

- Cu siguranta nu ai incercat asta pana acum! Un psiholog a realizat un experiment de-a dreptul naucitor. Nu te-ai gandit niciodata ce se poate intampla daca privesti o persoana in ochi timp de 10 minute, dar acum poti afla care sunt efectele.

- Exista oameni care nu recunosc existenta meridianelor energetice insa persoanele familiarizate cu medicina chineza stiu ca sistemul meridian este strans corelat cu sistemul nervos. Asadar, daca esti constient de nervii si sistemul nervos, esti constient si de existenta meridianelor energetice.Pe…

- In ultimii doi ani, Romania se confrunta cu o criza acuta a forței de munca. Statisticile spun ca toate domeniile sunt afectate, dar cel mai mult – sectorul construcțiilor. Efectele se simt deja, dar ele vor deveni și mai greu de ignorat incepand de anul viitor, cand mai multe mari proiecte de infrastructura…

- Care sunt ingredientele ceaiului de slabit: Ceaiul de slabit eficient și sanatos poate sa conțina urmatoarele ingrediente: urzica – urzica este hranitoare și datorita conținutului sau mare de clorofila este o sursa bogata in antioxidanți, minerale și vitamine. Are și efect antioxidant…

- HOROSCOP 2018 CRISTINA DEMETRESCU: Specialistul a precizat ca daca in 2017 am fost amenințați, in 2018 vom fi loviți. "Anul 2018 va fi un an mai prost decat 2017. Efectele se vor vedea treptat. Pe 5 februarie se reconstruiește revoluția solara a Romaniei. Atunci a fost momentul de impact…

- Din ce in ce mai multe persoane iau decizia de a se lasa de fumat sau chiar de a imputina numarul de tigari pe care le fumeaza zilnic sau saptamanal. Insa, exista o planta care te ajuta, in timp, sa scapi de dependenta de tutun.

- Defazarea reprezentanților puterii de stanga care guverneaza Romania cu privire la mutarea ambasadei noastre din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim – dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște orașul legendar drept capitala statului evreu – arata mai evident decat oricand ca lumea domnilor Liviu…

- Discutiile cu Guvernul au fost ca si inexistente in acest an, fiind un minim istoric, probabil s-a vrut doar bifarea ideii de consultare, a declarat joi Dan Badin, partener coordonator servicii fiscale si juridice la Deloitte Romania. "Modificarile legislative au fost multe. Unele dintre ele…

- Nu e o buruiana, e planta care trateaza cateva boli grave Supranumita de greci „elixir de viata lunga”, planta este folosita si astazi in caz de nervozitate, digestie dificila, lipsa poftei de mancare, anxietate si depresie, dureri reumatice si nevralgii. Este si remediu pe termen lung contra Alzheimerului.…

- Sâmburii de masline sunt mai utili pentru organism decât îți puteai imagina. Aceștia ofera o mulțime de avantaje sanatatii tale. Afla câte beneficii au sâmburii de masline pentru organism.

- Fostul ministru al Mediului Valeriu Munteanu considera ca efectele de pe urma constructiei a inca sase hidrocentrale pe raul Nistru, pe care o planifica Ucraina, vor fi resimtite peste 40-50 de ani, cand va seca Nistrul. Intr-un interviu pentru Europa Libera, ex-ministrul a declarat ca atat ecologistii…

- Senatorul american care sufera de cancer cerebral a avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unor „efecte secundare normale” ale tratamentului pe care il urmeaza. John McCain, 81 de ani, a fost internat miercuri intr-un spital de langa Washington. Senatorul a descoperit in iulie ca sufera de un glioblastom…

- In renumitele biblioteci ale Vaticanului, intr-un tratat de specialitate, Claudius Galenus, ultimul medic de seama al Antichitatii (considerat un precursor al medicinei si farmacologiei moderne), a prezentat sunatoarea ca fiind „o planta extraordinara, un leac eficient pentru o multime de boli.”…