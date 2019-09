Subvenţiile pentru fermieri, promise pentru luna octombrie. Anunţul lui Petre Daea "Ramanem aceiasi, ramanem in dispozitivul de munca, pentru a da raspuns la problemele pe care le ridica tara. Iar de la (...) 16 octombrie, pentru cei un milion de fermieri, Guvernul Romaniei are posibilitatea sa dea subventiile la timp asa fel incat sa dam tarii ceea ce este necesar. Nu exista loc, nu exista localitate, nu exista persoana care sa stea departe de agricultura, este imposibil, este existenta noastra. Dar rezultatele pe care le obtinem se regasesc in munca acestor oameni, o parte dintre ei sunt aici", a declarat Daea, la intalnirea conducerii PSD cu Organizatia de Pensionari a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

