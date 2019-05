Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii vrea sa prelungeasca, prin ordonanta de urgenta, perioada pana la care producatorii de rosii in spatii protejate care doresc sa beneficieze de ajutorul de minimis de pana la 15.000 de euro pot sa valorifice produsele. Fermierii care cultiva tomate in spatii protejate si care…

- Direcția pentru Agricultura Salaj a anunțat, luni, prima recolta de tomate din acest an din județul nostru in baza programului de ajutor minimis, recolta realizata de un producator din Salaj. Potrivit directorului Direcției pentru Agricultura Salaj, Valentin Duca, au fost recoltate primele roșii din…

- Au fost aplicate amenzi contravenționale de 63.500 lei și s-au dat 239 avertismente cu planuri de remediere Inspectorii MADR iau toate masurile care se impun in aceasta perioada pentru ca loturile de legume și fructe de proveniența autohtona, expuse la vanzare, sa indeplineasca cerințele standardelor…

- Directia pentru Agricultura Gorj a inregistrat 16 solicitari din partea unor fermieri pentru programul de acordare a unui ajutor de minimis cultivatorilor de tomate in spatii protejate. Subventia platita de stat prin Ministerul Agriculturii cultivatorilor de tomate este de 3.000 de euro, iar in total…

- Legumele si fructele romanesti produse de catre persoane fizice sunt, in totalitate, obtinute prin metode traditionale, sunt crescute pe sol si fertilizate in principal organic, au concluzionat inspectorii din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si Directiile Agricole Judetene (DAJ),…

- Cu titlu de noutate, se va acorda sprijin guvernamental si celor care cultiva usturoi! N.Dumitrescu Cu siguranta, nu este prahovean care sa nu fi cumparat rosii care, desi aveau conturul perfect, ca si cand pareau desenate, aveau un gust ce parea a fi mai degraba din plastic, și la fel usturoiul, frumos…

- Primele rosii romanesti subventionate de stat cu 3.000 de euro vor aparea in piete de Paste, spun fermierii. Programul de subventionare a tomatelor cultivate in sere si solarii continua si in 2019. Ministerul Agriculturii aloca anul acesta 50 mil. euro, cat pentru aproape 17.000 de legumicultori. Fermierii…