Subvențiile pentru angajatorii covăsneni, între promisiunile guvernanților și lipsa fondurilor Cateva sute de angajatori covasneni așteapta, de peste 4 luni de zile, sa fie anunțați de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna ca le-au fost semnate convențiile pentru obținerea subvenției in valoare de 2250 lei, in baza cererilor depuse de aceștia in cursul lunilor martie, aprilie, mai, iunie, iulie 2019, ca […]

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

