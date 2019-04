Subvențiile partidelor au explodat în 2018 Legislația modificata in 2018 a condus la o creștere semnificativa a sumelor alocate partidelor, pana la un total de aproximativ 37 milioane euro. Subvențiile alocate in 2018 au crescut de peste 20 de ori fața de cele din urma cu un deceniu, mult peste rata inflatiei sau a cresterii PIB, potrivit unui raport Expert Forum. Pentru Romania, in perioada analizata peste jumatate din bani au mers catre PSD și aproape o treime catre liberali. Graficul de mai jos prezinta sumele obținute și de alte partide, cu mențiunea ca mai sunt formatiuni precum PNTCD sau UNPR care au primit un rezidual de fonduri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

