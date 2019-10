Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat ce se va intampla joi, cand va fi dezbatuta motiunea de cenzura, Petre Daea a declarat ca nu se va intampla nimic, nici la Guvern, nici la ministerul pe care il conduce, ci la Parlament, insa motiunea nu va trece. "La Guvern, nimic, la minister nimic, la parlament. Nu trece motiunea, va spun…

- "Un nou punct din programul de guvernare este pus in aplicare incepand de azi! Magazine cu produse ieftine achizitionate de stat direct de la producatori... Felicitari, Petre Daea! De ce e bun programul de guvernare al PSD? Uite D'aea!", a scris Lia Olguta Vasilescu pe Facebook.

- Premierul Viorica Dancila l-a felicitat, marti, pe Teodor Melescanu pentru alegerea in functia de presedinte al Senatului, precizand ca votul dat in acest sens in forul legislativ arata ca PSD are in continuare majoritate in Parlament. "Felicitari domnului Teodor Melescanu pentru alegerea…

- "Felicitari domnului Teodor Melescanu pentru alegerea in functia de presedinte al Senatului Romaniei! Votul de astazi certifica faptul ca PSD are in continuare majoritate in Parlament si ca, asa cum am spus si aseara, avem curajul si increderea sa venim la vot cu un nou guvern”, a transmis Viorica…

- Cei un milion de fermieri vor primi subventiile la timp in luna octombrie, a afirmat duminica, la Mamaia, ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Ramanem aceeasi, ramanem in dispozitivul de munca, pentru a da raspuns la problemele pe care le ridica tara. Iar de la (...) 16 octombrie, pentru cei un milion…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda cere demiterea ministrului Agriculturii, Petre Daea, pe care-l acuza a raportat din pix producțiile de porumb. El acuza ca guvernul PSD-ALDE a raport fals producțiile porumb in documentele oficiale catre CE și susține ca acest lucru e confirmat și de Departamentul…

- Lia Olguța Vasilescu exulta dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a avut un dialog spumos cu senatoarea PNL Alina Gorghiu."Bun ministru. Performant și cu replica", a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook. Citește și: DOLIU in PSD - Unul din cei mai INFLUENȚI foști LIDERI s-a…

- "Am vazut astazi cum o știre falsa despre ministrul Petre Daea a fost lansata și apoi preluata de mai multe publicații online, fara vreo verificare a faptelor sau declarațiilor expuse. Avem multe precedente de acest fel care ne-au aratat, in timp, cat de periculoasa și daunatoare poate fi distorsionarea…