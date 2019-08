Stiri pe aceeasi tema

- Daca pentru învațamânt și alte domenii cheie nu s-au gasit bani, iata ca pentru partidele politice s-au gasit fonduri pentru subvenții de 19,7 milioane de lei, doar în luna august. Cei mai mulți bani sau dus catre PSD: 11,2 milioane de lei.

- 798 de focare de pesta porcina sunt confirmate la aceasta ora la nivel national.Prin comparatie, in aceeasi perioada a anului trecut, erau doar 645 de focare confirmate, cu peste 150 mai putine!Pana acum Guvernul a acordat despagubiri de peste 53 de milioane de euro fermierilor„Problema este ca nu mai…

- Bugetul alocat in acest an pe Legea 350/2005 privind finanțarile nerambursabile de catre municipalitatea bacauana este de 850.000 de lei, repartizat pe domenii: tineret: 450.000 lei și social: 400.000 lei. Data limita de depunere a proiectelor a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca in luna iulie a acordat subventii partidelor politice in valoare totala de 19.731.148,32 lei, potrivit agerpres.ro.Valoare subventiei, virata de AEP in contul fiecarui partid politic, in prima decada a lunii iulie, a fost acordata in urma aplicarii…

- Partidele parlamentare au primit in luna iunie de la bugetul de stat aproape 30 de milioane de lei, mai bine de jumatate ajungand in buzunarele PSD, conform ultimei informari facute de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Subventiile lunare sunt calculate ca urmare a aplicarii prevederilor Legii…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat marti ca, in luna iunie a acestui an, a acordat subventii partidelor politice in valoare totala de 28.752.259,34 lei. Valoarea subventiilor a fost acordata in urma aplicarii prevederilor Legii nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat marti ca, in luna iunie a acestui an, a acordat subventii partidelor politice in valoare totala de 28.752.259,34 lei. Valoarea subventiilor a fost acordata in urma aplicarii prevederilor Legii nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile…

- Conform datelor postate in timp real pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), jumatate din bugetul alocat in acest an Programului Rabla pentru electrocasnice, in valoare totala de 40 de milioane de lei, s-a epuizat in trei ore si jumatate de la debutul sesiunii de inscriere. Spre exemplu,…