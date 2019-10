Subvenții APIA. Petre Daea, mesaj pentru agricultori "Suntem in grafic cu subventiile la APIA, mai bine decat ne-am programat. Noi am staruit sa incheiem verificarea in camp, controalele de rutina obligatorii, pana la data de 1 octombrie. Aceasta operatiune, la nivelul tarii, am terminat-o pe data de 24 septembrie, ceea ce ne-a permis sa trecem la etapa a doua, aceea de procesare a dosarelor pentru fiecare fermier, in asa fel incat, pe data de 16 octombrie, la miezul noptii, sa dam drumul la banii pentru fermieri. Vom da drumul la bani astfel incat sa putem realiza pana la inceputul lunii noiembrie plata la peste 80% din cei care au dreptul.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

