Subvenții agricultură. Suma pe hectar Astfel, in urma publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 7/ 2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, s-au stabilit cuantumurile aferente Campaniei 2017, respectiv pentru culturi amplasate pe teren arabil si pentru culturile de in, canepa, tutun, hamei si sfecla de zahar.



De asemenea, au fost stabilite si cuantumurile pentru ajutoarele din sectorul zootehnic, specia bovine (carne si lapte), ovine si caprine.



Potrivit APIA, cea mai mare suma se acorda culturii de tutun… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul maxim de locuri la tratament balnear asigurat pentru 2018 in unitatile de tratament proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice este de 59.527, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, conform unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei…

- Ajutorul Național Tranzitoriu pentru ovine și caprine, ANT 9, ce se achita de la bugetul de stat pentru efectivele declarate in cererea depusa la APIA in 2017, se ridica la suma de 5,7568 de euro pe cap de ovina/caprina, noteaza AgroInteligența. Plațile pentru ANT aferent anului de cerere…

- Plafonul de garantii ce pot fi emise in cadrul programului "Prima Casa" 2018 insumeaza doua miliarde de lei, informeaza vineri Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM). Etapa de pregătire a evaluării anuale va începe după…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) va demara in termenul legal procedura de evaluare anuala a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de catre finantatorii participanti in cadrul programului Prima Casa. Etapa de pregatire a…

- In cadrul ședinței de Guvern din data de 10 ianuarie a fost aprobata Hotararea privind alocarea plafonului de garanții ce pot fi emise in cadrul Programului Prima Casa 2018, plafon ce insumeaza 2 miliarde de lei. In calitatea sa de mandatar al statului roman prin Ministerul Finanțelor Publice, Fondul…

- In ședința de Guvern de ieri, 10 ianuarie 2018, s-au aprobat, printr-o Hotarare, plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. Suma se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca urmeaza sa se organizeze un concurs pentru 200 de posturi, care vor ajuta la recalibrarea Institutului Cantacuzino, urmand ca intreaga schema de personal sa cuprinda peste o mie de posturi. MApN cauta un teren pentru productia de vaccinuri. "Avem o schema…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a reluat plata aferenta Campaniei 2017, fiind autorizati sa primeasca bani un numar de 16.148 fermieri cu suma totala de 43,6 milioane euro.

- cu suma totala de 43,6 milioane euro Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de astazi, 08.01.2018, s-a reluat plata regulara aferenta Campaniei 2017, fiind autorizati la plata un numar de 16.148 fermieri cu suma totala de 43,6 milioane euro. Din Fondul European…

- Plata regulara aferenta Campaniei 2017 s-a reluat de luni, fiind autorizati la plata 16.148 fermieri cu suma totala de 43,6 milioane euro, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-au platit 41,1 milioane euro,…

- Plata regulara aferenta Campaniei 2017 s-a reluat de luni, fiind autorizati la plata 16.148 fermieri cu suma totala de 43,6 milioane euro, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) s-au platit 41,1 milioane euro, iar diferenta…

- Persoanele care au muncit cel puțin zece ani în condiții de munca deosebite vor putea ieși la pensie cu cinci ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare. Cei care au activat 15 ani în condiții deosebite vor avea dreptul la pensie cu 7 ani și jumatate mai…

- Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2018, in aceasta suma nefiind incluse sporuri si alte adaosuri, conform unei Hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 29 noiembrie 2017. Salariul…

- Din 17 ianuarie 2018, firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi amenzi de la inspectorii ANAF, ITM, ISU sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema in maxim 90 de zile calendaristice. Legea prevenirii a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati informeaza galatenii ca a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1005, Hotararea de Guvern nr. 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, care stabileste metodologia de infiintare a registrului general de…

- Angajatorii, obligati sa majoreze la 1.900 de lei salariul minim Angajatorii sunt obligati sa majoreze la 1.900 de lei salariul minim pe economie de la întâi ianuarie anul viitor. Ei pot opera însa modificarea, în Registrul general de evidenta a salariatilor, pâna…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de joi, 21 decembrie, va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Platile sunt aferente cantitatilor de motorina utilizate in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris miercuri pe Facebook ca hotararea CSM potrivit careia acesta a incalcat independenta justitiei cand a spus ca procurorii nu pot ancheta elaborarea Hotararii de Guvern din Dosarul Belina este una "emotionala".

- Stadiul actual al relatiilor moldo-belaruse si posibilitatile de initiere a unor noi parteneriate in domeniile de interes reciproc au fost discutate marti, 12 decembrie, la Minsk, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu presedintele Republicii Belarus, Alexandr Lukasenko.

- Timișul are 1.673 de copii cu CES integrați in invațamantul de masa. Aceștia nu și-au mai primit banii pentru alocația de hrana de la inceputul anului. Acești copii primesc 16,6 lei pe zi pentru hrana, bani care sunt virați in contul parinților. Legea este intortocheata. Normele au…

- Noul showroom este un spațiu dedicat companiilor ce activeaza pe piețele de imprimare profesionala și industriala care vor avea ocazia de azi sa descopere cele mai potrivite soluții pentru nevoile lor specifice. In același timp, prin deschiderea Digital Imaging Square, compania iși consolideaza angajamentul…

- Agentia de Plati urmeaza sa vireze fermierilor, incepand cu 4 decembrie, subventiile finale. Pe langa schemele de plata pentru care s-a efectuat plata in avans, se va autoriza la plata finala si Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata pentru inverzire) in cuantum…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la acest moment au fost transferati in contabilitate pentru efectuarea platii un numar de 450 fermieri care au solicitat sprijin cuplat (SCZ) in sectorul zootehnic, in cadrul Campaniei 201 ...

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz c pân la acest moment au fost transferai în contabilitate pentru efectuarea plii pentru un numr de 450 fermieri care au solicitat sprijin cuplat (SCZ) în sectorul zootehnic în cadrul Campaniei 2017 cu o sum total de pl...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit pana in prezent peste 935 de milioane de euro unui numar de 743.939 fermieri care au depus cerere unica de plata in sectorul vegetal si cel zootehnic, a anuntat, marti institutia de plati. Potrivit APIA, 644,57 milioane euro…

- Noua Hotarare de Guvern (HG 668/2017) privind comercializarea produselor pentru construcții a fost publicata in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare de la 18 noiembrie, anunta ASociatia Producatorilor de Materiale de Constructii (APMC) Fața de prevederile HG 622/2044, HG 668/2017 cuprinde urmatoarele…

- Senatorul liberal Iancu Caracota sustine ca prin reducerea contributiei la Pilonul 2 de pensii are loc „un furt de proprietate“, in conditiile in care suma acest pilon parte intra direct in „contul individual“, nu in cel colectiv.

- Federatia Sindicatelor din ANP sustine ca odata cu publicarea ordinului, angajatii penitenciarelor au reluat calculul executarii pedepselor, mentionand ca acestea vor fi refacute pentru a se lua in considerare si zilele petrecute de persoanele condamnate in unitatile de arest preventiv. …

- Guvernul a aprobat miercuri plati pentru ajutoare in agricultura in valoare de aproximativ 100 milioane de euro (peste 455 milioane lei). Banii sunt destinati sectorului zootehnic. “Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, si de stabiliera cuantumului acestora…

- Guvernul a aprobat recent plațile pentru ajutoare in agricultura in valoare aproximativ 100 milioane de euro (peste 455 milioane lei), destinate sectorului zootehnic. Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, și de stabiliera cuantumului acestora pentru anul…

- Guvernul a aprobat recent plațile pentru ajutoare in agricultura in valoare aproximativ 100 milioane de euro (peste 455 milioane lei), destinate sectorului zootehnic. Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, și de stabiliera cuantumului acestora pentru anul…

- Guvernul a aprobat miercuri, 15 noiembrie, plați pentru ajutoare in agricultura in valoare aproximativ 100 milioane de euro (peste 455 milioane lei), destinate sectorului zootehnic. Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, și de stabiliera cuantumului acestora…

- Confederațiile sindicale din Romania au anuntat ieri ca vor sesiza Avocatul Poporului in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, conform unei informari de presa a Blocului Național Sindical (BNS). „Miercuri (n.n. – ieri), 15.11.2017,…

- Guvernul a aprobat plați pentru ajutoare in agricultura in valoare aproximativ 100 milioane de euro (peste 455 milioane lei), destinate sectorului zootehnic. Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, și de stabiliera cuantumului acestora pentru anul de cerere…

- Guvernul a aprobat astazi plati pentru ajutoare in agricultura in valoare aproximativ 100 milioane de euro peste 455 milioane lei , destinate sectorului zootehnic. Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, si de stabiliera cuantumului acestora pentru anul de…

- Guvernul a aprobat astazi plați pentru ajutoare in agricultura in valoare aproximativ 100 milioane de euro (peste 455 milioane lei), destinate sectorului zootehnic.Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, și de stabiliera cuantumului acestora pentru…

- Este vorba de plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, și de stabiliera cuantumului acestora pentru anul de cerere 2017, astfel: 1,47 milioane euro (6,7 milioane lei) pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte; 11,55 milioane euro (53,1 milioane lei) pentru…

- Premierul Mihai Tudose l-a demis pe Ninel Cercel, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, care vineri a fost retinut de DNA. Decizia premierului Mihai Tudose privind eliberarea lui Ninel Cercel din functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor a fost publicata, vineri seara,…

- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, adoptata de Guvern in data de 8 noiembrie, a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial, relateaza Agerpres.

- Comisarii CJPC Galati au desfasurat o actiune de control, in perioada 27 septembrie 2017 - 4 octombrie 2017, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protectia consumatorilor la locurile de joaca de pe raza judetului Galati. In cadrul actiunii au fost verificate 157 locuri…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) va demara plata avansului la subvențiile cuvenite crescatorilor de bovine pentru acest an incepand cu data de 16 noiembrie 2017. Plațile in avans se incadreaza in maxim 70 % din subvenția cuvenita, diferența de 30 % urmand sa intre in conturile…

- Premierul Mihai Tudose a precizat ca legea parteneriatului public-privat ar putea fi publicata in Monitorul Oficial cel tarziu saptamana viitoare. Proiectul ar putea fi discutat chiar in urmatoarea ședința de guvern, a promis premierul ediliilor de municipii. Prezent la ședința Adunarii Generale a Asociației…

- Legea parteneriatului public privat (PPP) ar putea publicata in Monitorul Oficial "cel tarziu" saptamana viitoare, a anunțat premierul Mihai Tudose, luni, la ședința Asociației Municipiilor din Romania (AMR). "Legile privind achizițiile și contractul — sunt trei…

- A fost aprobat plafonul de 99 milioane de euro, care se vor acorda crescatorilor de animale sub forma de subventii. Banii se acorda pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic si se vor distribui astfel: 1.470.000 euro, respectiv 6.760.971 lei, pentru categoria bivolite de lapte,…

- „In cursul lunii au avut loc intrari de 1,96 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor (inclusiv suma rezultata din emisiunea de euroobligatiuni a Ministerului Finantelor in valoare…

- Complexul Energetic Oltenia are la aceasta ora stocuri de 1,4 milioane de tone de carbune.Este vorba de stocul din depozitele termocentralelor si cel aflat in carierele miniere. Cea mai mare cantitate de lignt se regaseste la termocentrale si se apropie de un milion de tone de carbune. Tinta Complexului…

- Propunerea legislativa pentru instituirea Zilei Minoritatilor Nationale din Romania ar putea primi luni votul senatorilor și prevede declararea zilei de 18 decembrie ca zi de sarbatoare naționala. Pentru a se putea aplica, proiectul de act normativ are nevoie de votul Parlamentului, de promulgare…

- AJUTOR..Potrivit unei hotarari de Guvern publicata in Monitorul Oficial din 19 octombrie 2017, valorificarea productiei de tomate a producatorilor agricoli inscrisi pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, se va face in perioadele 1 ianuarie-15 iunie, inclusiv,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit pana in prezent peste 590 mil. euro fermierilor, bani care reprezinta avansul subventiei aferente campaniei agricole 2017si care au ajuns in conturile a 594.393 fermieri. „Precizam ca 416,92 milioane euro s-au…