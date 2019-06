Stiri pe aceeasi tema

- Sustinerea producatorilor agricoli locali trebuie sa reprezinte o prioritate pentru Romania, afirma senatorul PMP de Maramures, Severica Covaciu. Marirea subventiilor si eliminarea impozitului pe terenuri si utilaje sunt necesare pentru dezvoltarea agriculturii romanesti. In acest sens, Severica Covaciu…

- De curand a fost aprobata o hotarare de guvern prin care se va sprijini cresterea productiei de usturoi in Romania, arata un comunicat de presa Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Schema se numeste ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului ...

- Fermierii gorjeni pot beneficia din acest sezon de un nou tip de subventie. Este vorba de un sprijin financiar pe care statul il acorda cultivatorilor de usturoi. Ministerul Agriculturii incearca sa stimuleze in acest fel productia de usturoi autohton. Romania ...

- Ministerul Agriculturii a decis sa majoreze de la 1.000 de euro la hectar la 3.000 de euro la hectar suma acordata cultivatorilor romani. Astfel, valoarea sprijinului financiar care se acorda beneficiarilor este de 13.950 lei/ha, care reprezinta contravaloarea in lei ...

- Din acest an, printr-un program al Ministerului Agriculturii, cultivatorii de usturoi ar putea beneficia de un ajutor financiar de 1.000 de euro la hectar, in urmatorii 3 ani. Masura vine pe fondul productiei in scadere, ceea ce face ca necesarul de consum sa fie acoperit in mare parte din importuri.…

- Unul dintre programele destinate agricultorilor din județ, lansat pentru prima data anul acesta, nu prezinta interes pentru gorjeni. Pana in prezent, un singur cultivator de usturoi din Gorj a depus documentele la Direcția pentru Agricultura Gorj pentru a primi 1.000 de euro pe hectar, ajutorul de minimis…