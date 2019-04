Subvenţia Primăriei pentru CTP: creştere de 100% Anul trecut, CTP a realizat 98- din veniturile prognozate la inceput de an. Una dintre principalele cresteri la venituri se inregistreaza la cuantumul subventiei acordate de Primarie pentru a acoperi gratuitatile si diverse facilitati in transportul public, respectiv aproape 100-: de la 22,5 milioane lei la 44 milioane lei. In ceea ce priveste serviciile prestate, CTP estimeaza o crestere de 14-, de la 94 milioane lei la 107 milioane lei. „Aceasta majorare se est (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

