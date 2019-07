Subvenția la plățile directe. La cât va ajunge, anunțul ministrului Daea 'La ora actuala Romania are o subventie de 195 de euro/hectar. In orizontul nostru pana in 2027, subventia la platile directe ajunge in doi ani undeva la 215 euro/hectar, asta inseamna o crestere cu 20 de euro pe unitatea de suprafata. Dar aceasta subventie pe care o avem se compune din mai multe elemente, se compune din platile directe si prin sustineri pe diverse componente, cum este cazul la tineri sau la suprafata. Ai aceasta posibilitate si elasticitate nationala pentru a-ti impinge interesul acolo unde statul doreste si unde fermierii simt nevoia, iar acest proces noi il facem impreuna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

