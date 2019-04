Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) l-au reținut, joi, pentru 24 de ore pe individul care a sunat la 112 și a anunțat ca atat hotelul, cat și Fundația Romano-Americana și Școala Americana vor fi „atacate cu rachete”.Dupa percheziția…

- Procurorii DIICOT fac, miercuri, perchezitii la domiciliul unui barbat de 46 de ani, din comuna Jidvei, județul Alba, aceasta fiind suspectat ca este autorul amenințarii teroriste din 1 martie."S-a reținut faptul ca la data de 01.03.2019, la ora 15.52, Secția 1 Poliție București a fost sesizata…

- Barbatul ridicat miercuri, din localitatea Jidvei, suspectat de procurori DIICOT ca fiind persoana care a anunțat prin telefon ca doua cladiri din Capitala ar fi ținta unui atac cu rachete, nu ar fi la prima fapta de acest gen. Potrivit Adevarul.ro, barbatul se numește Ovidiu Anghelidi, are 46 de ani…

- O locuința din localitatea Jidveni a luat foc, vineri, in jurul orei 13:30. Pompierii din Blaj alaturi de voluntarii din Jidvei au intervenit pentru stingerea focului. Potrivit ISU Alba, garda de intervenție Blaj intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD pentru…

- Adunarea generala a procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, azi 04.03.2019, a adoptat cu o majoritate de 163 voturi, din totalul de 218 procurori prezenti, continuarea protestului cu modificarea formei de protest, urmand ca in perioada…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au hotarat marti sa se solidarizeze cu actiunile magistratilor impotriva adoptarii OUG 7/2019 pe legile justitiei."In ziua de 26 februarie 2019, Adunarea Generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel…

- Consilierul municipal USR, Ana Ciceala, a declarat pentru MEDIAFAX ca a depus o sesizare la Curtea de Conturi, pentru a se verifica legalitatea cheltuielilor facute de companiile municipale ale Capitalei.„Am facut zilele acestea o noua sesizare catre Curtea de Conturi sa verifice legalitatea…

- Procurorii DNA au comis o greseala flagranta in dosarul fostului ofiter SRI Daniel Dragomir. La termenul de miercuri, de la Curtea de Apel Bucuresti, procurorul de sedinta a sustinut ca Dragomir a primit bani pentru a-l influenta pe seful ANAF, Gelu Diaconu. Doar ca in perioada in care s-ar fi petrecut…