Stiri pe aceeasi tema

- Analizele efectuate de Agentia Nationala de Sanatate din aceasta tara au depistat inclusiv existenta Glifosatului, o substanta aflata de obicei in erbicide. Unele chimicale, cum ar fi parfumuri care pot provoca alergii la nivelul pielii, au fost puse intentionat, sustin specialistii. Studiul…

- Cel putin zece substante chimice periculoase au fost descoperite in scutecele de unica folosinta pentru bebelusi, vandute in Franta! Analizele efectuate de Agentia Nationala de Sanatate din aceasta tara * au depistat inclusiv existenta Glifosatului, o substanta aflata de obicei in erbicide.

- Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) anunta ca o crema care este pe piata si este notificata ca produs cosmetic contine, in realitate, substante active medicamentoase, subliniind ca urmeaza sa fie retrasa de la comercializare și distrusa, potrivit mediafax.Citește…

- Autoritațile olandeze sunt in alerta dupa ce o nava cargo a pierdut in Marea Nordului cel puțin 270 de containere dintre care 3 conțin o substanța periculoasa. O parte din incarcatura a eșuat pe coasta olandeza. Pe plajele insulelor olandeze ...

- Autoritațile olandeze sunt in alerta dupa ce o nava cargo a pierdut in Marea Nordului cel puțin 270 de containere dintre care 3 conțin o substanța periculoasa. O parte din incarcatura a eșuat pe coasta olandeza.

- Comitetul de experti infiintat de Agentia franceza pentru Siguranta Medicamentelor (ANSM) considera ''pertinenta autorizarea utilizarii canabisului in scop terapeutic'' pentru anumiti pacienti si in cazuri specifice, se mentioneaza intr-un aviz publicat joi de catre ANSM, potrivit AFP.Indicatiile…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a apreciat vineri ca "periculoase" acuzatiile Washingtonului potrivit carora Teheranul ar fi omis sa declare un program de arme chimice, transmite AFP. Acuzatiile "formulate de o tara care a sustinut utilizarea de catre Irak (a armelor…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Arad a desfașurat acțiuni de control privind respectarea prevederilor legale din domeniul securitații și sanatații in munca și al relațiilor de munca la operatorii care efectueaza transporturi rutiere de marfuri periculoase. „In cadrul controalelor efectuate, s-a verificat…