Submarinul argentinian dispărut acum un an, cu 44 de oameni…

Epava submarinului argentinian ARA San Juan, care avea la bord un echipaj format din 44 de membri si care a disparut in urma cu un an, a fost gasit la o adancime de 800 de metri sub oceanul Atlantic, au informat Fortele Navale din Argentina, relateaza site-ul postului BBC.