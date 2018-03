Stiri pe aceeasi tema

BAREM ROMANA COMPER 2018. Elevii din ciclul primar si gimnazial au emotii mari dupa afisarea baremului de corectare pentru subiectele de la romana. Grilele de raspunsuri pentru elevi sunt disponibile pe site-ul Comper, in contul fiecarul mentor, dupa finalizarea inscrierii.

- SUBIECTE ROMANA COMPER 2018. Etapa a II-a a concursului Comper 2017 incepe vineri, 16 martie, cu examenul la Limba Romana. RomaniaTV.net iti va prezenta subiectele primite de elevi. Subiectele de concurs vor contine un numar de 18 intrebari. Continutul acestor teste va fi structurat pe…

- BRAVO… Concursul “Mate Plus”, initiat de invatatoarea Maria Mihailescu, de la Scoala “M. Sadoveanu” din Husi si sustinut de conducerea scolii, dar si a ISJ Vaslui, a inregistrat un succes formidabil, la care poate nici organizatorii nu sperau, chiar daca reusise ca, din 2018, sa ii dea o dimensiune…

- Primaria comunei Darmanesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de executie, vacanta, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Urbanism. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a…

- Olimpiada județeana de matematica pentru clasa a IX-a s-a terminat cu nemulțumiri in randul elevilor și parinților. Aceștia contesta faptul ca unul dintre subiecte a fost in afara programei pentru aceasta etapa și a atras depunctarea participanților. Parinții spun ca ...

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a anunțat rezultatele obținute de elevi la faza județeana a Olimpiadei de Matematica (clasele V-VIII și clasele IX – XII). Etapa naționala va avea loc intre 3 și 7 aprilie, la Satu Mare. Rezultate Olimpiada de Matematica, faza județeana: Nr.crt. Nume și prenume…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba face publice rezultatele finale ale Olimpiadei de Stiinte socio-umane, etapa judeteana, 2018. Concursul s-a desfașurat sambata, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia. Echipajele situate pe primul loc la educație civica și cultura civica, respectiv…

- Primaria comunei Darmanesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de executie, temporar vacante, de sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, in cadrul Serviciului pentru Situatii de Urgenta. Conditiile specifice necesare in vederea…

- Mai sunt 8 zile pana cand va puteti depune dosarul pentru participarea la concursul pentru postul vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Directiei Economice, Serviciul Buget Contabilitate. Atentie, se cere un minim de 9 ani vechime in specialitatea studiilor. Candidatii…

- Primaria Topoloveni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție vacante, astfel: – referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Fond Funciar; – inspector, clasa…

- Ovidiu Avadanei, student in anul II la Facultatea de Matematica, a obtinut medalia de aur si titlul de „absolute champion", fiind singurul participant care a obtinut punctajul maxim. Cristian Vantur, de la Facultatea de Informatica, a obtinut medalie de argint iar Alexandru Caliman, student in anul…

BAREM CORECTARE SIMULARE MATEMATICA 2018, edu.ro. Subiectele sunt elaborate de catre specialiștii Centrului National de Evaluare si Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.

Calendarul simularii Evaluare Nationala clasa a VIII-a are urmatoarea configuratie: 5 martie – Limba si literatura romana, 6 martie – Matematica si 7 martie – Limba si literatura materna. Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru data de 16 martie.

Luni, 5 martie, incepe simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a/EN VIII (anul școlar 2017-2018) Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 5 – 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII)

- Serviciul de contabilitate din Primaria Carei are nevoie de un consilier. Postul este scos la concurs si afisat pe pagina Guvernului inca din data de 26 februarie 2018 NU si pe pagina Primariei Carei desi suntem in data de 3 martie 2018. O fi si acesta cu dedicatie? Unitatea Administrativ-Teritoriala…

- Concursul consta in prezentarea, de catre elevii implicați, a unor planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu inființate in unitațile de invațamant din care aceștia provin. ”Firma de exercitiu reprezinta o metoda interactiva de invatare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial,…

- Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni organizeaza concurs /examen pentru ocuparea functiei vacante de director financiar – contabil. Din 2014, funcția a fost ocupata de economistul Mihai Bojoaica, actualmente manager al unitații. La concurs/examen se pot…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a publicat calendarul desfașurarii olimpiadelor și concursurilor, etapele județene și naționale. La cateva dintre ele locul de desfașurare este in curs de stabilire. Nr.crt. Olimpiada scolara pe domeniu/Concursul Locul de desfasurare faza judeteana Data faza judeteana …

- Elevii și profesorii de la Colegiul Național Unirea Focșani vor serba, timp de trei zile, prestigioasa instituție de invațamant. Astfel, luni se va lansa un nou numar al revistei școlare ”Revista noastra”, in Aula ”Mihai Eminescu”, apoi vor avea loc activitați inglobate sub titulatura ”Școala fara ghiozdan”,…

- Documente atasate: Regulament comper COMPER 2018. A opta ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚA ȘI PERFORMANȚA PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI COMPER se va desfașura in anul școlar 2017-2018. Elevi din clasa pregatitoare și clasele I-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si…

- Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Nehoiu, Judetul Buzau organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordin MS Nr.1520/2016 pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica. Concursul se va desfasura la sediul unitatii din Orasul Nehoiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr.17, in…

- Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” din Valea Iasului organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical generalist debutant (3 posturi), din care: – sectia II Pneumologie – un post; – sectia III Pneumologie…