Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a publicat pe site-ul subiecte.edu.ro modele de subiecte la limba romana, limba materna și matematica, la evaluare naționala 2019, dupa ce, in urma consultarilor cu profesorii, sindicatele și elevii s-a renunțat la introducerea testelor grila la evaluare. Evaluarea Naționala pentru…

- Evaluare Naționala 2019: Modele de subiecte și bareme de corectare pentru elevii de clasa a VIII-a Ministerul Educației a publicat pe site-ul subiecte.edu.ro modele de subiecte la limba romana, limba materna și matematica, la evaluare naționala 2019, dupa ce, in urma consultarilor cu profesorii, sindicatele…

- Concursul Comper este de tip grila, iar subiectele de anul acesta vor fi disponibile pe site-ul Comper, in contul fiecarul mentor, dupa finalizarea inscrierii elevilor. MODELE SUBIECTE ROMANA COMPER Subiecte de concurs si bareme de corectare pentru Etapa I - Limba romana (click pe fiecare) Clasa Pregatitoare…

- Proiectul #Antreprenorium in etapa implementarii afacerii Cei 55 de antreprenori ale caror planuri de afaceri au fost declarate caștigatoare in cadrul proiectului #Antreprenorium, implementat de Asociația “Centrul de Consultanța și Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), in parteneriat…

- Pe site-ul edu.ro au fost publicate modele de subiecte pentru Evaluare Naționala clasa a II-a, care va avea loc in luna mai 2019. Elevii care sunt in clasa a II-a vor susține in luna mai un test la Matematica si Limba Romana. Subiectele publicate, vineri, pe subiecte.edu.ro au fost rezolvate de elevi…

- Ministrul interimar al Educatiei Nationale, Rovana Plumb, se va intalni, vineri, cu reprezentantii profesorilor, parintilor si ai elevilor, pentru a discuta despre tema noilor modele de subiecte pentru examenele din anul 2019.

- Ministerul Educatiei modifica subiectele pentru Evaluarea Nationala si la BAC chiar in timpul jocului. Concret, anul acesta, toate subiectele examenelor vor avea in structura 40% de itemi obiectivi, insa acest lucru nu a fost comunicat oficial.

- Etapa a treisprezecea a primei ligi s-a pornit vineri, in dulcele targ al Iesilor, unde elevii lui Flavius Stoican au ingitit doua pilule amare de chinina, oferite cu darnicie de elevii proaspatului antrenor daco-maghiar Vasile Miriuta. Veniti cu ghezasul de pe malurile Cibinului, sibienii au inceput…