- Reprezentanții Centrului Național de Evaluare și Examinare au anunțat, miercuri, ca, de anul viitor, absolvenții de gimnaziu și liceu vor avea de rezolvat subiecte gandite, intr-o mare proporție, sub forma de test grila. Masura va fi introdusa pentru a se diminua diferențele dintre notele acordate la…

- Daria Harabor, de la Colegiul National „Vasile Alecsandri” Galati, si Maria Iordache, de la Colegiul National "Nicolae Balcescu" Braila, au dominat Olimpiada Internationala de Astronomie, care s-a desfasurat in Sri Lanka, in perioada 6 –14 octombrie 2018.

- Alexandra Chetrone (18 ani), Andreea Brostiuc (18 ani) si Raluca Panait (17 ani), eleve la Colegiul National ”Alexandru Ioan Cuza” si Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati, coordoneaza o organizatie neguvernamentala la Galati, intitulata New York Crew, care promoveaza arta urbana, sportul…

- Gabriel Ispas, decanul Facultații de Drept din cadrul Universitații Titu Maiorescu, și fost director juridic in ministerul Educației, susține ca ordonanța de urgența care a dus la demisia lui Valentin Popa din funcția de ministru al Educației nu este valabila in cursul acestui an școlar, intrucat…

- Acestia au semnat o petitie prin care solicita sa se revina la vechea reglementare legislativa cu privire la predarea limbii romane de catre invatatori la clasa, referitor la sectia pentru minoritati, in aceeasi masura cum invatatorii de la sectia cu predare in limba romana predau elevilor…

- Andrei Vener (17 ani), elev in clasa a XI-a la Colegiul National „Vasile Alecsandri“ din Galati, si Robert Enache (18 ani), elev in clasa a XII-a la Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza“ din Galati, le predau copiilor notiuni de mecanica, electronica si programare in sistemul STEM, asta insemnand…

- O excursie in Franța avea sa ii schimbe cu totul perspectivele. In 2010 a fost pentru prima oara in Paris și a fost impresionata de peisaje și cultura franceza. Acum urma cursurile celei mai prestigioase universitați din Europa, Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Patricia Insurațelul a terminat…

- Maria MiNa (17 ani), eleva in clasa a XII-a la Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati, a scris versuri de cand era mic copil, iar acum doi ani a publicat primul sau album de poezii. Ilustratia cartii este semnata tot de Maria, care este si un grafician si pictor extrem de talentat.