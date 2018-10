Subiecte de discuţie cu o fata: 7 idei de conversaţie pentru date-uri reuşite! #1. Intreab-o despre pasiunile sale. Femeilor le place ca barbatii sa isi manifeste interesul fata de pasiunile pe care ele le au, de modul in care prefera sa isi petreaca timpul liber. In acest mod veti putea afla si daca sunteti compatibili unul cu celalalt si vei obtine indicii despre cum o poti cuceri in continuare. II plac florile? La urmatoarea intalnire, ofera-i aranjamente florale de la Maison d’Or! #2. Afla daca ii place sa calatoreasca si daca da, unde este locul in care si-ar dori sa ajunga si inca nu a reusit. Nu ar fi rau sa stii acest amanunt, caci e posibil ca lucrurile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

