- Guvernul a adoptat in ședința de vineri mega-ordonanța de urgența care include mai multe masuri fiscale contestate. „Taxa pe lacomie” urmeaza sa fie platita de banci in cazul in care ROBOR trece de 2%. Indicele ROBOR reprezinta media dobanzilor cu care bancile se imprumuta intre ele, iar in funcție…

- Actiunile Nuclearelectrica si Oltchim se depreciaza semnificativ in deschiderea sedintei bursiere de vineri, consemnand scaderi de 18,48% si, respectiv, 14,84%, pe o piata, de asemenea, in declin, scrie Agerpres. Titlurile Banca Transilvania şi BRD şi-au mai atenuat pierderile, consemnând…

- Haos, confuzie și ingrijorare in economia Romaniei. Asta au provocat masurile anunțate de Guvern. Cabinetul vrea să impună taxe suplimentare pentru bănci, companiile din energie și telecomunicații și transformă Pilonul II de pensii din obligatoriu în opțional.…

- Comisionul de administrare al Pilonului II de pensie va scadea puternic de la 2,5 % la 1 %. O persoana se va putea retrage de la fondul de pensii, pe baza unei cereri individuale, dupa minim 5 ani de cotizație. Anunțul a fost facut marți, 18 decembrie de catre ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.…

- Biroul Executiv al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante (FNSF) i-a solicitat premierului Romaniei, Viorica Dancila, amanarea luarii deciziei privind reducerea posturilor vacante din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Greva spontana a angajatilor in judetele Prahova,…

- Au mai ramas doar trei zile pana la 1 decembrie, iar Guvernul inca nu s-a decis de cand va majora salariul minim brut pe economie. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca o decizie in acest sens va fi luata in zilele urmatoare. "Inca nu s-a mutat (de la 1 decembrie…

- Companii Consiliul pentru IMM: Jumatate dintre manageri spun ca exista riscul sa concedieze angajati dupa majorarea salariului mimim; 47% ar suporta o crestere salariala de 50 de lei Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 13:10 27 Mai mult de jumatate dintre managerii…

- Secretarul de stat din MAE, George Ciamba, este o varianta luata in calcul de premierul Viorica Dancila pentru funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene. Totul, dupa ce titularul postului, Victor Negrescu, a demisionat, in urma unei confruntari cu ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb,…