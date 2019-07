Stiri pe aceeasi tema

- Paul Iorga revine cu un nou single – ”Distanța”. Unul dintre cei mai prolifici producatori și compozitori din ultimii ani, Paul Iorga este la a doua lui piesa solo. ”Piesa abordeaza un subiect clișeu, dar foarte puternic pentru mine. Sunt ceva ani de cand imi petrec majoritatea timpului pe drumuri și…

- Virgin Radio Romania IS YOUR FESTIVAL RADIO, așa ca iți aducem cele mai importante festivaluri alea verii, mai aproape de tine. Pentru ca vrem sa petrecem alaturi de tine la mainstage, te invitam sa ni te alaturi, descarcand aplicația Virgin Radio Romania și inscriindu-te la concurs. Pe langa invitațiile…

- Weekendul acesta (5-7 iulie), in Poiana Golului din Reșița, incepe Custom Reșița – festivalul care aduce pe scena din mijlocul naturii peste 20 de trupe rock și pop-rock! Artiști precum John Newman, The Rasmus, Massive Wagons, Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra, Celelalte Cuvinte sau Alternosfera,…

- AFTERHILLS 2019 anunța oficial headlinerii pe parcursul celor doua weekenduri: AH #dici, 23 – 25 August: Don Diablo, Rita Ora, Quintino, R3HAB, Sam Feldt (Live), CTC, Nane. AH #dicinu, 30 – 1 Septembrie: Faithless DJ Set, Fedde Le Grand, Gareth Emery, GusGus, Hugo Kant, Morcheeba, IPHAZE, Subcarpați,…

- AFTERHILLS 2019 anunța oficial headlinerii pe parcursul celor doua weekenduri: AH #dici, 23 – 25 august: Don Diablo, Rita Ora, Quintino, R3HAB, Sam Feldt (Live), CTC, Nane. AH #dicinu, 30 – 1 septembrie: Faithless DJ Set, Fedde Le Grand, Gareth Emery, GusGus, Hugo Kant, Morcheeba, IPHAZE, Subcarpați,…

- Cel mai mare festival în aer liber din regiunea Moldovei a atras anul trecut peste 100.000 de români si straini din 41 de țari lume. Anul acesta, organizatorii Afterhills din Iași au anuntat schimbari majore în ceea ce priveste formatul evenimentului. Ovidiu Biber, co-foundator al…