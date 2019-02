Subcarpați – Dă-i Foale! – la Arenele Romane Va invitam pe 24 Mai la Arenele Romane, la ceea ce se anunța a fi cea mai mare producție “ Subcarpați ” de pana acum. Vom avea parte de un show cu totul special alaturi de trupa și invitații lor. Primele 300 de bilete au pret special! Cea mai mare grupare muzicala independenta din Romania, Subcarpați , s-a nascut in urma cu 9 ani, la inițitiva lui Bean MC și este compusa dintr-un grup de prieteni manați de pasiunea pentru muzica și folclor. Din 2009 pana in prezent, Subcarpați au lansat 7 materiale discografice: – “Etnologic” (2010) – “Subcarpați” (2010) – Compilația “Culese din Cartier” (2011)… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

