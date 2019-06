Stiri pe aceeasi tema

- Un tata și-a ucis fiica de cinci ani, lovind-o cu brutalitate. Dupa ce micuța a murit, barbatul i-a bagat corpul in cuptor pentru a-l arde și a șterge astfel urmele crimei. Fetița, pe nume Darina, a...

- Politistii au continuat cercetarile in cazul de ultraj din seara de Inviere, de la Stroiesti, cand oamenii legii au fost atacati cu topoare de un barbat in varsta de 51 de ani si de fiul sau. Daca Vasile Crainiciuc, in varsta de 25 de ani, din Stroiesti, a fost arestat imediat dupa comiterea ...

- Un conflict izbucnit intre doua familii rivale din Miercurea Ciuc a fost aplanat de polițiști, vineri seara, cu focuri de arma, 10 persoane fiind implicate, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Poliției Harghita, conflictul a izbucnit intre doua familii rivale din Miercurea Ciuc.…

- FC Brașov, una dintre cele mai cunoscute echipe din fotbalul romanesc este la un pas sa-și piarda cu totul identitatea! Și asta dupa ce primarul orașului Brașov, George Scripcaru, vrea sa faca un parteneriat cu AFC Harman, careia sa-i dea palmaresul echipei care nu de mult juca in prima liga din Romania.…

- Danny Drinkwater, jucatorul echipei Chelsea, a fost pus sub acuzare de polițiștii britanici dupa ce a condus in stare de ebrietate și a provocat un accident potrivit mediafax. Mijlocașul, in varsta de 29 de ani, a fost arestat dupa ce a intrat cu bolidul sau de lux, un Range Rover, intr-un…

- O menajera romanca din Parma a fost arestata de autoritatile italiene, dupa ce a postat pe Facebook mai multe fotografii in care aparea impodobita de bijuterii din aur si diamante. Femeia, in varsta de 47 de ani, furase o cutie cu bijuterii dintr-o casa in care facuse curat si a ținut sa se laude prietenilor…

