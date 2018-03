Sub semnul României Centenar Proiectul jubiliar ,,Marea Unire - Memorie. Istorie. Identitate" are misiunea de a sustine demersul educativ in sensul impunerii valorilor autohtone si nationale ca fundament in formarea atitudinii civice a tinerei generatii. Desfasurat pe doua componente, educationala si metodico-stiintifica, acesta se adreseaza atat elevilor, cat si cadrelor didactice din judet. In data de 27 martie 2018 a fost organizat Concursul tematic adresat elevilor din & (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima enciclopedie digitala cu istoria si oamenii de valoare ai Romaniei va fi lansata la inceputul lunii aprilie, si va contine imagini de colectie, unele dintre acestea fiind pentru prima data publicate. O parte dintre fotografii au fost chiar animate, pentru a da viata acelui moment, printre acestea…

- Sambata, 31 martie 2018, incepand cu ora 9:00, in corpul central din campusul Targul din Vale se va desfasura la Universitatea din Pitesti concursul de robotica RoboSmart, editia 1, organizat de Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare (FECC), in Parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean…

- Concursul bilateral de sah rapid Palatul Copiilor Vaslui - Palatul Copiilor Suceava, desfasurat sambata, 24 martie, la Vaslui, si-a desemnat castigatorii. S-au desfasurat patru concursuri diferite pe categorii de varste.La copii sub 8 ani (concurs in sistem Berger de cinci runde), copiii de la ...

- Primaria Vaslui a lansat proiectul editorial ”100 de ani – 100 de carți, grație caruia bibliotecile școlare au primit cate 160 de volume pentru ca elevii sa afle adevarata istorie a romanilor. 27 martie, data cu profunde semnificații pentru istoria poporului roman, a fost marcata la Vaslui, in anul…

- „In anul Centenarului celebram nu doar ideea de Unire, ci si sacrificiul oamenilor care au realizat-o, prin activitati specifice la nivelul scolii", mentioneaza unul dintre profesorii coordonatori. Evenimentul este organizat in colaborare cu Institutul de Istorie „A.D. Xenopol" din Iasi, Asociatia EuroDEMOS,…

- Proiectul educațional Romania 100.2100.152, inițiat și coordonat de elevii și profesorii uniriști, realizeaza in acesta zile unul dintre obiectivele propuse, acela de a fi alaturi de romanii din provinciile istorice la celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918. Cei mai mici dintre…

- Primele 43 de proiecte pentru Centenar au fost aprobate. Unele au fost insa chiar de ras. Carte despre bolile romanilor sau campionat de fotbal intercomunal, idei pe care George Ivașcu le-a gasit la ministerul Culturii și care au fost, bineințeles, respinse. Altele, precum monumentul Marii Uniri de…

- N. D. Pastrand traditia, cea mai importanta biblioteca din judetul Prahova va organiza, si in acest an, o serie de manifestari prin intermediul carora se doreste atragerea publicului catre lectura. Concret, in perioada 20-22 martie se va organiza o noua editie a actiunilor denumite generic „Zilele Bibliotecii…

- Vasile Mariciuc “Județul nostru nu duce deloc lipsa de mari figuri ale istoriei și culturii naționale. Intre altele, dorim sa organizam un spațiu pe un teren de 10 hectare, care sa se constituie intr-un memorial pentru soldații vasluieni cazuți in razboaiele pentru libertate, independența și intregirea…

- Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, impreuna cu Asociatia Studenteasca PhiloHistoRiSs organizeaza concursul de istorie locala pentru liceeni "Spune Povestea Locului Tau" in perioada 11-12 mai 2018, care anul acesta a ajuns la editia a IV-a. Concursul va avea…

- Liceul Teoretic din Carei organizeaza in data de 12 mai 2018 a cincea editie a Festivalului concurs de teatru pentru elevi „Ioana Cicu”, in semn de omagiu pentru cea care a fost un dascal de valoare al acestei institutii, contribuind prin activitatea sa didactica la conturarea si mentinerea unui mediu…

- Liceul Teoretic din Carei organizeaza in data de 12 mai 2018 a cincea editie a Festivalului concurs de teatru pentru elevi „Ioana Cicu”, in semn de omagiu pentru cea care a fost un dascal de valoare al acestei institutii, contribuind prin activitatea sa didactica la conturarea si mentinerea unui mediu…

- Proiectul "Cartile si cantecele Marii Unirii", derulat in acest an de Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud, a prilejuit miercuri, 7 martie, o noua intalnire in judet, de data aceasta cu elevii si cadrele didactice ale Scolii Gimnaziale din Branistea. Cativa dintre elevii scolii au venit…

- in ciuda faptului ca profesorii membri de sindicat din 71 de scoli vasluiene isi anuntasera participarea la protest. Mai mult, parca pentru a… boicota boicotul, si asa ratat, prezenta elevilor, 95%, a fost una dintre cele mai mari din ultimii ani. ‘La nivelul judetului Vaslui, simularea Evaluarii Nationale…

- Expozitia "Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la Incoronarea Suveranilor Romaniei Mari" va fi prezentata intre 9 si 18 martie, la Palatul Roznovanu din Iasi, informeaza un comunicat al Muzeului National Cotroceni, transmis luni AGERPRES. Proiectul ce reuneste fotografii…

- Acestea au esuat, insa, dupa prima tentativa, la care a fost inscrisa o unica propunere, cea a sculptorului Horea Sabau, ne-a comunicat Anca Grama, purtatorul de cuvant al Primariei. Urmatorul pas este publicarea in SEAP a anularii procedurii, dupa care ar urma reluarea licitatiei.…

- PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA, prin MUZEUL DE ISTORIE, impreuna cu cei doi parteneri Muzeul de Arta „Ion Irimescu” Falticeni si Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Valcea, cu prilejul aniversarii centenarului Marii Uniri organizeaza Proiectul expozițional si concursul pentru elevi- „Marea Unire. Unitate…

- ANUNȚ Lansare proiect expozițional si concursul pentru elevi „Marea Unire. Unitate prin arta” PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA, prin MUZEUL DE ISTORIE, impreuna cu cei doi parteneri Muzeul de Arta „Ion

- Muzeul de Istorie din Turda, in parteneriat cu Muzeul de Arta "Ion Irimescu" din Falticeni si Muzeul Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea, au lansat vineri, 2 martie 2018, Proiectul expozitional si concursul pentru elevi "Marea Unire. Unitate prin ...

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta "niciodata" un acord cu Uniunea Europeana care sa puna sub semnul intrebarii integritatea constitutionala a Marii Britanii, in reactie la proiectul de acord facut public mai devreme de Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Proiectul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- Profesorii și elevii Liceului Teoretic ”Aurel Lazar” au fost intampinați vineri, 23 februarie, la intrarea in școala cu turta dulce glazurata in ciocolata oferita de eleve din Consiliul Școlar al Elevilor imbracate in costume populare. Proiect educativ Evenimentul face parte din proiectul…

- Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare și Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației va invita joi, 22 februarie 2018, ora 13.00, la un eveniment cultural in cadrul caruia va fi lansata cartea „Marea Unire a Romanilor. Oameni, locuri, documente din Maramureș…

- Fundatia Comunitara Iasi lanseaza impreuna cu LIDL FONDUL SKATE PARK - un fond de finantare a unui proiect de reabilitare a Skate Park-ului din Parcul Expozitiei Iasi. Prin acest fond va fi finantat un proiect cu suma totala de 65.000 Euro. Proiectul va fi ales in urma unui concurs care se va desfasura…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrele de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba si Sibiu (CPECA), implementeaza, in perioada februarie – iunie 2018, proiectul regional „Școlar cu identitate”, in cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, Școlii Gimnaziale Nr. 8 Sibiu și Școlii…

- Pe adresa Comisiei de Taiat Hartii 2 (CTH2), cetațenii au trimis numeroase sesizari privind procesul excesiv de birocratic pe care trebuie sa il parcurga atunci cand solicita eliberarea actelor de identitate. O situație des reclamata CTH2 ii privește pe romanii din Diaspora, care sunt obligați sa…

- Parteneriat cu scop educativ intre Primaria Alexandria, Inspectoratul Judetean de Politie si Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala in Social / Municipalitatea alexandreana pregateste un parteneriat intre institutii pentru cresterea sigurantei in scoli si in afara unitatilor de invatamant,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Timp de o luna muzeul din Lugoj gazduieste o inedita expozitie care nu trebuie ratata. Muzeul de Istorie si Etnografie Lugoj, in colaborare cu Colegiul Tehnic „Valeriu Braniste“ Lugoj, va invita la Expozitia „COPILARIA PARINTILOR MEI - OBIECTE DIN PERIOADA COMUNISTA“.” Manifestarea, cofinantata de…

- Asociatia Euro Teleorman, in colaborare cu Fundatia Open Hand din Bulgaria, implementeaza proiectul „Dunarea – un fluviu cu o bogata istorie comuna”, proiect finanțat prin Programul Interreg V-A Romania – Bulgaria. Conform Asociației EuroTeleorman, proiectul are ca obiectiv principal promovarea patrimoniului…

- La ședința de consiliu local de marți, care nu a fost anunțata așa cum prevede legea, cu cateva zile inainte de convocare, aleșii au avut un proiect „privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara, care pot fi atribuite in folosința gratuita…

- In baza Protocolului de cooperare incheiat intre Parohia Ortodoxa Subpiatra și Școala Gimnaziala nr. 1 din localitatea Hotar, unde studiaza copiii din satul Subpiatra, marți, 23 ianuarie, preotul paroh Lucian Crișan și profesorul de istorie Lenuța Gherle au susținut proiectul catehetic „Biserica…

- Vineri, la ora 10:00, la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman” din municipiu va avea loc prima „Ora de Istorie pentru Centenar”, parte a unui program amplu de sarbatorire a o suta de ani de la Marea Unire. Evenimentul este organizat de Primaria municipiului Buzau și se va desfașura, anul acesta, in…

- Ziua de 24 ianuarie 1859 reprezinta una dintre cele mai importante date din istoria Romaniei, aceasta fiind ziua in care, prin Alexandru Ioan Cuza s-a realizat Unirea Principatelor Romane, prin alegerea sa ca domnitor și al Moldovei și al Tarii Romanești. De atunci, Iașul devine pentru o zi capitala…

- Din ziua Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca, Mica Unire, fara de care nici Marea Unire din 1918 nu s-ar fi realizat, statul roman a intrat in perioada sa moderna, prin reformele incepute sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, si a facut primul pas important pe calea infaptuirii

- O sala expozitionala unica in Romania ii asteapta pe vizitatorii Muzeului Judetean de Istorie si Arta din Zalau sa ii treaca pragul incepand de sambata, 27 ianuarie, pentru a admira cateva dintre piesele reprezentative din patrimoniul local, dar si pentru a face o plimbare virtuala pe strazile orasului…

- Muzeul Judetean Arges reia incepand cu data de 23 ianuarie, proiectul educational ,,Bacalaureatul la istorie”. La fiecare tema vor fi abordate modele de subiecte posibile, in care se va urmari: utilizarea limbajului de specialitate, evidentierea relatiei cauza – efect intr-o succesiune de evenimente…

- Un concurs de istorie dedicat Unirii Principatelor Romane va avea loc astazi, la Targu Secuiesc, organizat prin colaborarea a trei asociații membre ale Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș. Concursul a fost inițiat anul trecut, de catre Mihai Tirnoveanu, actual vicepreședinte…

- Marți, 23 ianuarie 2017, de la ora 13:00, Centrul Cultural Reduta gazduiește proiectul „Arhitectura Romaniei Mari”. Manifestarea este inchinata celebrarii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Proiectul „Arhitectura Romaniei Mari” reprezinta un complex eveniment centrat in jurul…

- Radio Romania Cultural lanseaza, in ziua istorica de 24 ianuarie 2018, campania Centenarul meu. Pe tot parcursul anului, in emisiunile de actualitate ale postului, romanii vor spune ce inseamna pentru ei un veac de națiune romana unita. Daca pana acum la radio au venit istorici, specialiști, antropologi…

- Radio Romania Cultural lanseaza, in ziua istorica de 24 ianuarie 2018, campania Centenarul meu. Pe tot parcursul anului, in emisiunile de actualitate ale postului, romanii vor spune ce inseamna pentru ei un veac de natiune romana unita. Daca pana acum la radio au venit istorici, specialisti, antropologi…

- Cu prilejul aniversarii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane,Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale din Ploiești și județ organizeaza urmatoarele activitati cultural-educative: 22 ianuarie 2018 • Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Valenii de Munte, ora 11.00 – Matineu…

- Pe 23 ianuarie, incepind cu ora 13.00, la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava va avea loc manifestarea „Mica Unire (24 ianuarie 1859), un pas spre Marea Unire!”. Invitatul special al evenimentului va fi prodecanul cu probleme de cercetare al Facultații de Istorie și Geografie din cadrul…

- Programat initial pentru perioada 18-22 decembrie 2017, concursul “Consumul de lapte in ochii elevilor” va avea loc in 22-26 ianuarie 2018, ca urmare a intarzierii cu care a avut loc procedura de achizitie publica. In competitie vor fi implicate toate clasele din invatamantul primar salajean, de la…

- La Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, saptamana „Eminescu” a debutat luni, 15 ianuarie, printr-un proiect amplu la care au participat elevi din ciclul gimnazial, intitulat „Eminescu și Blajul”. Desfașurat pe patru secțiuni, literatura, fotografie, film scurt și desen-pictura, acesta…

- Concursul, inițiat anul trecut, va fi adresat elevilor de la secția cu predare in limba romana a Școlii Gimnaziale „Turoczi Mozes” din Targu Secuiesc și va avea ca tema „Unirea Principatelor Romane din 24 ianuarie 1859”, a declarat, ieri, președintele Asociației „Calea Neamului” și vicepreședintele…

- Copiilor li s-a cerut sa deseneze un cuvint in stilul traditional japonez. Ei au fost impartiti pe grupe de virsta si li s-a cerut sa deseneze un cuvint in stilul traditional japonez. Cei mai mici dintre ei au avut de scris cuvintul TEMARI - un Joc nipon cu mingea. Elevilor din clasele mari li s-a…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP. Potrivit unui comunicat de presa…

- Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, aceasta posibilitate este oferita si in cazul minorilor, dar la solicitarea parintilor sau a reprezentatilor legali. "Cartea electronica de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor…