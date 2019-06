Nu se discuta de parcare subterana in Parcul Civic, ca nu exista cadru legal pentru acea zona, dar s-a aprobat pentru realizarea unei asemenea locatii in zona unde se afla in acest moment parcarea din centrul orasului, la Hotel Central. Dorinta primarului de Timisoara, Nicolae Robu, de a avea mult visata parcare subterana, s-ar putea ... The post Sub Parcul Civic nu se face parcare subterana, dar se va lucra la una in fata Hotelului Central appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .