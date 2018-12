Mai multe localitati si consilii judetene din Maramures, Satu Mare, Salaj si Bistrita vor lansa, pana in 15 ianuarie 2019, o asociere numita „Provincia Transilvania de Nord”, scopul fiind consolidarea statului prin dezvoltarea economica a zonei, potrivit MEDIAFAX. Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, initiatorul ideii, a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX ca „Provincia Transilvania de […] Articolul Sub masca ”patriotismului local” a inceput ruperea Romaniei? Dupa Alianța Vestului se anunța ”Provincia Transilvania de Nord” … apare prima data in AM Press .